Xavi Forés ad Austin ad un passo dal titolo MotoAmerica

Questo weekend al Circuit of the Americas di Austin il MotoAmerica affronta il penultimo appuntamento stagionale con, di fatto, tutte le attenzioni incentrate sulla classe Supersport. Complice un Jake Gagne laureatosi Campione con largo anticipo in Superbike, Xavi Forés si appresta a fare altrettanto nella categoria riservata alle sportive di media cilindrata (e oltre). All’esordio nel motociclismo d’oltreoceano, il valenciano è stato autore di un magistrale 2023, tanto da poter a sua volta chiudere i giochi anticipatamente sfruttando il secondo match point in ordine di tempo dopo il primo sfumato in quel di Pittsburgh.

VERSO IL TITOLO MOTOAMERICA SUPERSPORT

I calcoli sono presto fatti. Archiviati sette dei nove round previsti, Xavi Forés con la Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC conduce a quota 312 punti, 86 di vantaggio nei confronti del giovanissimo Tyler Scott (Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki), 99 a scapito di un Stefano Mesa già promosso in Superbike dal Tytler Cycle Racing in sostituzione dell’infortunato Cameron Beaubier. In sostanza a Forés basterà in Gara 1 un quinto posto, contestuale ad un’eventuale vittoria di Scott, per laurearsi Campione 2023 e succedere nell’albo d’oro a Josh Herrin, primatista lo scorso anno con la stessa moto e team.

IL RUOLINO DI MARCIA DI XAVI FORES

Il titolo rappresenterebbe una logica conseguenza di una stagione spaziale vissuta dal miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018, accertata dai numeri. In 12 gare finora disputate ha conquistato 8 vittorie (tra l’altro consecutive), due secondi posti, mancando l’appuntamento con il podio soltanto a Brainerd (7° e 4° nelle due gare). Una cavalcata trionfale iniziata con la doppietta al debutto di Road Atlanta, il trionfo nella prima “Long Race” in stile Endurance di Barber, ancora una coppia di successi nei successivi appuntamenti di Elkhart Lake e Shelton ed un nuovo hurrà nella “Extended Race” di Laguna Seca. Una “winning streak” di 8 vittorie nelle prime 8 gare conclusasi soltanto nel problematico weekend vissuto a Brainerd e nella successiva trasferta di Pittsburgh (due volte secondo).

VERSO IL MOTOAMERICA SUPERBIKE

Xavi Forés si presenterà al COTA forte dei test effettuati sul medesimo tracciato nelle scorse settimane, preparandosi inoltre ad un mese di settembre impegnativo. Dopo la trasferta di Austin del MotoAmerica, affronterà con ERC Endurance Ducati il Bol d’Or settimana prossima per poi, nel weekend del 22-24 settembre, tornare negli States per il gran finale di stagione al New Jersey Motorsports Park. Possibilmente già con il titolo Supersport in saccoccia e con la certezza, l’anno venturo, di correre nel MotoAmerica Superbike con la Panigale V4 R.