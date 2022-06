Jorge Lorenzo ora è il Rottweiler, primi punti e nuovo soprannome

Da Porfuera a Rottweiler anche se in questo momento è ancora un cucciolo. Nel paddock della Porsche Cup Italia Jorge Lorenzo si è guadagnato un nuovo soprannome. Uno tra i suoi avversari, Enrico Fulgenzi, è chiamato il Dobermann, allora Jorge Lorenzo ha detto che quando sarà tra i primi dieci vorrà essere il Rottweiler. La top ten aspetta ancora, ma il nickname è già servito.

Questo week-end il motociclistica cinque voltecampione del Mondo ha corso a Misano. In gara-1 ha conquistato i suoi primi punti tagliando il traguardo al quattordicesimo posto. Ha poi festeggiato con il team Ghinzani con tanto di doccia di champagne come se avesse vinto un Gran Premio di MotoGP. In gara-2 avrebbe potuto fare ancora meglio e probabilmente classificarsi tra i primi dieci. E’ partito dalla dodicesima posizione in griglia. E’ stato poi toccato proprio dal “Dobermann” Enrico Fulgenzi riportando dei problemi allo sterzo ed ha fatto tutta la gara con la macchina sbilanciata. Nonostante ciò è riuscito a restare in zona punti ma all’ultimo giro c’è stato un contatto con un altro avversario, si è girato ed ha terminato la gara al diciassettesimo posto. Jorge comunque sta migliorando tanto rispetto alle sue prime gare automobilistiche ed a livello di tempi sul giro è già ad un secondo dai migliori.

Jorge, com’è andata?

“E’ stato un peccato perché partivo molto bene, molto avanti ma c’è stato un contatto con Fulgenzi, ho riportato dei problemi allo sterzo e quindi per tutta la gara sono stato un secondo più lento in tutti i giri. Nel finale avevo anche un problema alla gomma dietro, durante un sorpasso mi sono girato e sono uscito dalla zona punti. E’ tutta esperienza, utile per il futuro”.

A Misano comunque hai conquistato i tuoi primi punti in auto e sei apparso in forte crescita.

“Sì, complessivamente è stato un week-end molto positivo, ho conquistato i primi punti e mi sono avvicinato a quelli più veloci”. La strada è ancora lunga, ma i progressi sono tangibili.

Foto team Ghinzani Racing