Jack Miller fuori gioco per un problema in Gara 1 al The Bend

Si è conclusa di fatto ancor prima di iniziare per Jack Miller Gara 1 dell’Australian Superbike al The Bend Motorsport Park. In questa sua nuova comparsata nell’ASBK dopo l’esperienza dello scorso anno, “Jackass” è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del primo giro successivo al restart per una pregressa bandiera rossa. Un inconveniente alla propria Ducati Panigale V4 R lo ha condotto alla resa, il tutto in una contesa che ha visto Mike Jones laurearsi Campione 2022 con una gara d’anticipo.

JACK MILLER SUBITO FUORI GIOCO

Legittima la delusione di Jack Miller, il quale ha vissuto due partenze non propriamente esaltanti. Nella prima ha quasi stallato dopo esser scattato dalla seconda casella, girando quinto alla prima curva, ma dando vita ad una serie di sorpassi che lo avevano riportato quantomeno in terza posizione. Sfilato con decisione alla penultima curva Josh Waters (McMartin Ducati), successivamente all’inizio del secondo giro aveva passato Mike Jones (Yamaha Motor Australia), lanciandosi all’inseguimento di Arthur Sissis e Glenn Allerton, con quest’ordine ai primi due posti. Una rimonta rimasta in sospeso per la bandiera rossa esposta in seguito al contatto in curva 1 tra lo specialista dei campionati britannici Billy McConnell ed il contendente al titolo Bryan Staring, suo malgrado impossibilitato a ripartire per un problema causato da questo botto.

PROBLEMA ALLA DUCATI DI JACK MILLER

Con la procedura di “quick restart“, da lì a poco si è ripartiti con soli 10 giri da effettuare ed un Jack Miller nuovamente scattato non benissimo. Questa volta, tuttavia, per il portacolori Red Bull KTM Factory Racing nel prossimo biennio in MotoGP non c’è stata nemmeno l’opportunità di abbozzare una rimonta. Dopo poche curve ha alzato il braccio sinistro sincerando un problema, con i meccanici del (suo) Thriller Motorsport che per prima cosa hanno guardato la catena una volta riportata la giallo-nera Panigale #43 ai box.

MIKE JONES CAMPIONE 2022

Senza Miller che avrà un’ulteriore chance nel pomeriggio in Gara 2, questa prima corsa della giornata non ha mancato di riservare emozioni. Dopo una sfuriata iniziale di Arthur Sissis, ben presto Wayne Maxwell ha compiuto una sensazionale rimonta dalla quarta fila dello schieramento, portandosi al comando delle operazioni. Speranzoso di tenere aperti i giochi-campionato, tuttavia al penultimo giro ha subito il sorpasso da parte di Troy Herfoss (Penrite Honda), vincitore al culmine di una prestazione esaltante. Con Maxwell e Allerton a completare il podio, Mike Jones con il sesto posto si è laureato Campione 2022 con una manche d’anticipo. Per ‘Mad Mike‘, dai trascorsi anche in Europa, si tratta del terzo titolo ASBK in carriera e con tre case differenti dopo i successi del 2015 (Kawasaki) e 2019 (Ducati). Il primo invece per Yamaha da 15 anni a questa parte: l’ultimo era stato Jamie Stauffer nell’ormai lontano 2007.

GUEST STAR IN EVIDENZA

Con Jack Miller fuori dai giochi e Josh Hook KO per infortunio, tra le guest star di questa super-finale dell’Australian Superbike si è messo in mostra Marcel Schrotter, decimo con la R1 schierata proprio dal Thriller Motorsport dell’amico Jack. Il nuovo portacolori MV Agusta del Mondiale Supersport ha preceduto la promessa del Mondiale Moto3 Joel Kelso, undicesimo su BMW. Costretto al ritiro al restart invece Sena Agius (Penrite Honda) per un inconveniente alla frizione della sua CBR.