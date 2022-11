Jack Miller sfiora la pole nell’Australian Superbike al The Bend

Dalla prima fila, domani Jack Miller prenderà il via alle sue ultime due gare da Ducatista. Dopo l’esperienza dello scorso anno con un podio all’attivo, “Jackass” ha voluto ripetere questa sua comparsata nell’atto conclusivo stagionale nell’Australian Superbike 2022 al The Bend Motorsport Park, ponendo una pezza ad una serie di problematiche vissute finora. Tra la caduta di ieri ed un Q2 arpionato soltanto per il rotto nella cuffia, nella decisiva sessione delle qualifiche ha avvicinato la pole, sfumata per una manciata di millesimi. Davanti al portacolori Red Bull KTM Factory Racing per il prossimo biennio MotoGP figura infatti il solo capo-classifica di campionato Mike Jones, ad un passo dal titolo.

GRAN GIRO DI JACK MILLER

Rientrato tra i 9 piloti ammessi di diritto al Q2 in virtù del nono crono siglato nel turno unico di time practice della mattinata, in qualifica la stella della MotoGP si è decisamente esaltato. Con la Ducati Panigale V4 R gommata Pirelli (e non Michelin come nel 2021) schierata dal proprio team Thriller Motorsport, Jack ha indovinato proprio allo scadere un gran bel giro. Ad una trentina di secondi dall’esposizione della bandiera a scacchi si è portato in pole provvisoria in 1’50″805, riferimento ritoccato da lì a poco di 161 millesimi da ‘Mad‘ Mike Jones (Yamaha Motor Australia) in 1’50″644.

JACK MILLER IN PRIMA FILA

Ritroveremo così Miller scattare dalla prima fila nelle due gare in programma domani alle 1:25 e 5:15 italiane. Una bella progressione, considerando che non ha avuto modo di provare questa moto nello specifico nelle scorse settimane, incontrando (come tutti) condizioni un po’ particolari oggi al The Bend. Se la pioggia nella primissima mattinata ha reso insidiosa la pista nelle prove, in qualifica un forte vento ha aggiunto qualche problematica extra.

JONES VERSO IL TITOLO ASBK 2022

Se Jack Miller festeggia questa prima fila, ha tutte le ragioni di sorridere anche e soprattutto Mike Jones. Con questa pole si è garantito 1 punto addizionale, contestualmente avvicinando sempre più la conquista dell’ennesimo titolo australiano Superbike. Vuoi per il vantaggio in classifica, vuoi per le qualifiche-no vissute dal suo più diretto inseguitore Bryan Staring (DesmoSport Ducati), fuori al Q1 e tredicesimo di conseguenza.

LE ALTRE GUEST STAR

Miller ha spezzato l’egemonia Yamaha in prima fila con Jones in pole e Cru Halliday terzo, mentre la seconda vede nell’ordine Glenn Allerton, l’ex Moto3 Arthur Sissis e Josh Waters con il Campione in carica Wayne Maxwell, a causa di problemi elettronici, soltanto dodicesimo. Tra le guest star dell’evento, Senna Agius scatterà 7° (meglio del compagno di squadra in Penrite Honda Troy Herfoss, 8°), 14° invece Marcel Schrotter con la R1 schierata proprio dal Thriller Motorsport di Jack Miller. Buon debutto con una Superbike per la promessa del Mondiale Moto3 Joel Kelso, mentre come risaputo è fuori gioco il due volte Campione del Mondo Endurance Josh Hook per la caduta di ieri e con annesso infortunio allo scafoide.