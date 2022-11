Non c’è pace per le moto a Macao: tutto rinviato a domani

Un sostanziale “Nulla di fatto” ha caratterizzato quello che doveva essere il race day del 54° Gran Premio motociclistico di Macao. Per la disputa di almeno una delle due gare originariamente previste bisognerà attendere infatti domani. Complici i numerosi ritardi dovute alle altre categorie (auto) in gara al Circuito cittadino da Guia, combinata alla pregressa cancellazione di Gara 1, l’unica corsa delle due ruote ancora prevista è stata posticipata a domenica. Il tutto con un programma ancora da definire.

GARA 1 DELLE MOTO CANCELLATA

Andiamo con ordine. Con i 14 motociclisti schieratisi in griglia di partenza, la prima delle due (novità, o meglio, ritorno 2022) gare in programma è stata cancellata. La presenza di olio lasciato dalle vetture GT in cinque distinti tratti del Guia Circuit hanno comportato un dibattito acceso tra piloti e direzione gara. Dopo numerose consultazioni e due giri di ricognizione concessi ai piloti, gli stessi attori principali del Macau Motorcycle Grand Prix hanno invitato la race direction alla cancellazione di Gara 1. Su questo articolo trovate la cronistoria di quanto accaduto.

GARA 2 RINVIATA

Per quanto concerne Gara 2, di fatto l’unica tuttora rimasta nel programma, resta una speranza per domani. Complici i numerosi incidenti (in particolare nella TCR Asia) registratisi nelle gare auto, materialmente non è rimasto più tempo per farla disputare alle 16:10 locali, le 9:10 italiane. Incombe il tramonto sull’ex colonia portoghese e, non da meno, le condizioni del tracciato sono persino peggiorate, con il filler sparso un po’ ovunque lungo i 6.120 metri del percorso.

ULTIMA CHANCE PER LE MOTO A MACAO DOMANI

Tutto pertanto rinviato a domani con il nuovo programma tuttora da annunciare. Presumibilmente l’unica gara prevista per le moto aprirà i battenti domattina nella primissima mattinata. Di fatto, l’unica opzione per salvare il 54° Gran Premio motociclistico di Macao. Doveroso ricordarlo, dopo due anni di stop causa pandemia e, non da meno, al fine di scongiurare le problematiche riscontrate oggi.