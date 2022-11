Cancellata la prima gara del GP di Macao 2022

Succede tutto ed il contrario di tutto nel previsto “Race Day” di sabato 19 novembre del Gran Premio motociclistico di Macao. Tutto, ma al momento non la disputa di una gara. In seguito ad animate discussioni tra i piloti ed il direttore di gara, la prima di due manche previste nell’ambito del 54° Macau Motorcycle Grand Prix non andrà in scena per la presenza di olio in 5 differenti tratti del Circuito (cittadino) da Guia.

GARA 1 DEL GP MOTO DI MACAO CANCELLATA

Dopo la disputa nella primissima mattinata del Warm Up, i 14 motociclisti attesi al via si erano schierati in griglia per la prima di (novità 2022) due gare in programma. Tuttavia, nelle precedenti competizioni di auto (Roadsport Challenge e GT Cup), svariate vetture hanno lasciato ingenti quantità d’olio lungo i 6.120 metri del Circuito da Guia. In 5 punti specifici e, in particolare, all’ingresso della Curva do Hotel Lisboa (dove si stacca a 270 orari…) e del tornantino Melco. Analizzata la situazione nel giro di formazione, molti piloti (su tutti Sheridan Morais) hanno denunciato questa problematica, comportando una serie di accese discussioni con la direzione gara.

PILOTI ASCOLTATI

In due distinte occasioni il direttore di gara e tutti i motociclisti si sono riuniti in griglia di partenza per discutere sul da farsi. Un confronto animato, ma dove l’opinione degli attori principali è stata ascoltata, arrivando alla sceltA di far disputare due giri di ricognizione e… far decidere loro sul da farsi.

NIENTE GARA 1 A MACAO

Conclusi i due giri di ricognizione, diversi piloti (primi tra tutti Morais e Torras) hanno alzato il braccio, segnale per comunicare alla Race Direction la loro volontà di non correre. Immediatamente è stata esposta la bandiera rossa e, contestualmente, annunciato che Gara 1 non si farà. Per la seconda e, di conseguenza, nell’eventualità l’unica gara ancora da disputarsi, verrà presa una decisione da qui alle prossime ore. C’è ancora tempo per veder correre le moto a Macau o, in alternativa, posticipare il tutto a domani. Ove e come possibile.