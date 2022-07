Danilo Petrucci torna alla vittoria in Gara 2 del MotoAmerica a Brainerd

In una gara cruciale verso la questa fase decisiva del MotoAmerica Superbike 2022, Danilo Petrucci torna alla vittoria e si riappropria della leadership di campionato. Una concessione del Campione in carica Jake Gagne, finito rovinosamente a terra a 5 giri dal termine di una pazza Gara 2 a Brainerd dove sembrava in controllo totale. Ritrovatosi con 4 secondi di vantaggio, il portacolori Attack Yamaha ha perso il controllo nella veloce curva 7, con la propria R1 letteralmente disintegrata. Un pesante-zero ai fini campionato a vantaggio “Petrux”, ora a +13 nella generale con ancora 150 punti in palio nelle restanti 6 gare.

UN GENEROSO DANILO PETRUCCI CORRE AL LIMITE

Scattato dalla prima fila, sin dallo start Danilo Petrucci ha mostrato un approccio diverso rispetto alla corsa del sabato. Interpretando questa Gara 2 a Brainerd da “Tutto o niente“, si era posto come obiettivo di seguire a ruota la R1 #1 di Gagne. Un proposito vanificato inizialmente da una partenza problematica, perdendo al primo giro la seconda posizione per una piccola sbavatura, lasciando al portacolori Attack Yamaha l’opportunità di archiviare l’inaugurale tornata della contesa già con 1″7 di vantaggio.

RITMO DA QUALIFICA

Da quel momento in avanti, Danilo Petrucci ha guidato come fosse un continuativo time attack. Sempre al limite, sempre col coltello tra i denti, prendendosi quei rischi indispensabili per abbozzare un tentativo di riaggancio nei confronti del rivale nella corsa al titolo. Sotto l’1’31”, con annesso giro più veloce al quarto passaggio in 1’30″411, “Petrux” si era portato a 1″3 dal Campione in carica. Tutto questo prima di un inciampo al quinto giro, finendo quasi fuori pista con l’anteriore della propria Ducati Panigale V4 R che stava per chiudersi completamente in fase di ingresso.

L’ERRORACCIO DI GAGNE

Passato così da 1″3 a 2″1 di gap, per Danilo Petrucci sembrava tutto finito, almeno fino al tremendo errore di Jake Gagne. Con quasi 4″ di margine, a 5 giri dal termine è incappato in una rovinosa caduta, consegnando di conseguenza al pilota Warhorse HSBK Racing Ducati New York la quarta vittoria stagionale. Un successo che gli consente di passare da -12 a +13 in campionato, per un podio di Gara 2 che premia anche Cameron Petersen (2°) e PJ Jacobsen (3°).

PROSSIMO APPUNTAMENTO PER DANILO PETRUCCI

Danilo Petrucci ritornerà in azione nel MotoAmerica Superbike nel fine settimana del 19-21 agosto prossimi al Pittsburgh International Race Complex di Wampum, teatro dell’ottavo di dieci round previsti dal calendario. Sarà possibile seguire l’intero programma di attività attraverso il servizio in live streaming (previo abbonamento) MotoAmerica Live+.