Vince Gagne, Danilo Petrucci penalizzato è 4° ed a -16 in classifica

Il Barber Motorsports Park, si sa, a tutti gli effetti può ritenersi una “pista Yamaha“. Gara 1 del MotoAmerica Superbike a Birmingham è l’ennesima conferma in tal senso. Nella corsa del sabato della super-finalissima di stagione, Jake Gagne ha monopolizzato la scena, mettendo a segno la dodicesima personale vittoria del 2022 e, di conseguenza, consolidando il proprio vantaggio in classifica su Danilo Petrucci. Il nostro portabandiera, materialmente terzo sul traguardo, suo malgrado è stato sanzionato di 5” per partenza anticipata, archiviando la prima corsa del weekend al 4° posto. Un risultato che lo relega adesso a 16 lunghezze di svantaggio dal rivale, con più soltanto 25 punti in palio domani nella conclusiva, decisiva Gara 2 in programma.

DANILO PETRUCCI PENALIZZATO

Qualifiche in salita, altrettanto (se non più…) Gara 1. Danilo Petrucci finora ha vissuto un fine settimana in Alabama caratterizzato da molteplici traversie presentatesi lungo il cammino. Con diverse difficoltà non andato oltre il quinto crono nelle prove cronometrate (girando più lento rispetto ai test privati del maggio scorso…), in gara ne ha vissute di ogni. Con una Ducati Panigale V4 R difficile da domare (trazione latente, problemi di freno motore evidenti… a vista, soprattutto all’ingresso di curva 5), le ha provate tutte. Forse troppo. Al via, a causa di una partenza anticipata (di un nonnulla…), è stato stato sanzionato di 5″ da parte della direzione gara. Una comunicazione arrivata nel corso del 7° giro, quando navigava in terza posizione, lontanissimo dal fuggitivo Jake Gagne e favorito di una scivolata di Cameron Petersen (2° in quel frangente).

SFUMA ANCHE IL PODIO PER DANILO PETRUCCI

Inavvicinabili Jake Gagne e Mathew Scholtz (2°), Danilo Petrucci le ha provate tutte per salvare quantomeno un posto sul podio. Tuttavia un concreto PJ Jacobsen gli ha tolto questa soddisfazione, con ‘Petrux’ quarto soltanto con 578 millesimi di margine su Hector Barbera quinto. Presentatosi con 4 punti di svantaggio su Gagne, adesso scivola a -16. Con, di fatto, una sola speranza per domani. Nello specifico, che la realtà dei fatti possa confermare le previsioni meteorologiche di pioggia battente attesa giusto in tempo per Gara 2.

DOMANI LA DECISIVA GARA 2

Con ancora il titolo MotoAmerica Superbike in palio, domani alle 15:10 locali (le 22:10 italiane) andrà in scena Gara 2, al conclusiva e decisiva della stagione 2022. Come sempre il servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione in diretta streaming dell’evento.