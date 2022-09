Per Danilo Petrucci due gare finali in salita: partirà 5°

Quattro punti da recuperare in due gare che si prospettano tutte in salita. Per Danilo Petrucci un conclusivo round del MotoAmerica Superbike 2022 dove sarà chiamato ad un’impresa difficile, ma non impossibile. Le seconde qualifiche ufficiali hanno visto un suo progressivo miglioramento in termini di performance, non andando tuttavia oltre la seconda fila dello schieramento di partenza. Quinto in griglia, dovrà inventarsi qualcosa per contrastare il rivale Jake Gagne, autore dell’ennesima pole position stagionale.

QUINTA CASELLA PER DANILO PETRUCCI

Se nei Test privati dello scorso mese di maggio riusciva a viaggiare con facilità sull’1’23”, questo fine settimana Danilo Petrucci al Barber Motorsports Park di Birmingham ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per raggiungere questo target. Un obiettivo centrato soltanto a 4 minuti dalla conclusione delle Qualifiche 2 con due tornate consecutive con gomma nuova: un primo time attack in 1’23″669, un secondo in 1’23″418. Una rimarchevole progressione rispetto all’1’24″177 siglato ieri, ma non abbastanza per impensierire le R1 di punta.

GAGNE E PETERSEN LAVORANO COME SQUADRA

Con una Panigale V4 R lungi dal definirsi a posto sui saliscendi dell’Alabama, Danilo Petrucci è oltretutto solo contro tutti, in contrasto alla realtà Attack Yamaha. Poleman provvisorio ieri, Cameron Petersen nei decisivi minuti delle qualifiche ha “tirato” il caposquadra Jake Gagne, con benefici per entrambi: 1’22″035 (nuovo record) per il capo-classifica di campionato, con il sudafricano secondo in griglia con l’1’22″323 delle prime cronometrate.

DANILO PETRUCCI INSEGUE LE YAMAHA

La prima fila è così monopolizzata dalle R1 con Mathew Scholtz (Westby Racing) terzo a precedere PJ Jacobsen con la Tytlers BMW. A 1″383 dalla pole, Danilo Petrucci sarà chiamato a due gare difficili, con qualche speranza per domani dove le previsioni meteorologiche preannunciano l’arrivo della pioggia.

QUESTA SERA GARA 2

Prenderà il via alle 15:10 locali, le 22:10 italiane, Gara 1 del MotoAmerica Superbikes at Alabama. Come sempre il servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione in diretta streaming dell’evento.