Correre in moto è il sogno di molti, ma oggi le difficoltà che un amatore deve superare per avvicinarsi al motociclismo agonistico sono tante. Si va dal rilevante impegno economico sino alla esasperata tecnologia che equipaggia le moto 600 e 1000 supersportive. In questo contesto decidere di salire in sella è sempre più complesso, soprattutto per i giovanissimi che, anche se motivati, devono richiedere alla famiglia sforzi esasperati. Il progetto Moto4 però va controcorrente e lo ha dimostrato lo scorso week end, nel quarto round del trofei MP Exhaust MES, portando in pista un gruppo di scalmanati amici-piloti di blasone. La crew, come amano definirsi, è stata protagonista di due giorni di bagarre in sella a queste piccole, ma grandi moto.

Chi sono?

Alex Delbianco, Luca Vitali, Simone Saltarelli, Kevin Manfredi e Roberto Farinelli hanno tenuto a battesimo questo progetto, che dopo un paio di stagioni embrionali nel Motoestate ha trovato da ieri nuova linfa grazie alla presentazione della nuovissima RF 300 Corsa, una vera moto da corsa. Poca spesa massima resa. Con loro, al via della categoria anche due giovani di belle speranze come Daniele Galloni e Nicolas Pighin, il primo dei quali ha poi trionfato nella classifica Moto4.

Quanto divertimento!

E’ stato un week end di sfide goliardiche e bagarre in pista, con “la crew” che si è regalata e ha regalato ai presenti tanti sorrisi e divertimento dentro e fuori dal tracciato. Si sa, un pilota non rinuncia mai alla sfida, così oltre alla gara tra Delbianco ed i suoi amici sono volate “parole grosse”… in un clima che ha coinvolto anche i numerosi spettatori presenti in tribuna a Varano de Melegari. Ciò che è importante sottolineare in questo caso è quanto questi top rider hanno dimostrato ieri. Con una moto dai costi veramente contenuti (si parla di circa 7/8000 euro) ready to race ci si può davvero divertire, anche più che con le maxisportive.

Com’è fatta la moto

La moto è di semplice gestione. Poche regolazioni, tutte meccaniche. Un telaio e misure di derivazione GP. Il motore dà circa 27 cavalli e gomme slick da premoto3. Un mezzo in grado di esprimere importanti velocità a centro curva, ideale per chi vuole imparare a guidare in maniera efficace in pista. E’ una moto utile anche per allenarsi, soprattutto su piste dove solitamente troviamo i Supermotard. Tra i membri della “crew” a primeggiare è stato Alexdelbianco, uno dei Superbikers più veloci in campo nazionale. Ma la notizia più bella è che davanti a tutti è arrivato Daniele Galloni, caricato a” palletoni” dalla presenza del suo idolo Delbianco al suo fianco in griglia. Ricevere i suoi complimenti è stata, parole sue, “la mia più grande soddisfazione”.

I prossimi appuntamenti

Ora le Moto4 torneranno in pista per il quinto round dei trofei MES a Cremona il 24 e 25 settembre, per poi essere protagoniste di 2 giornate demo ride programmate per chi vorrà provare questa moto.I test ride saranno disponibili a breve e prenotabili su www.proveliberemoto.it