Alex Delbianco e altri big in pista a Varano con la Moto4 del Motoestate!

I piloti della 125-Moto4 questo fine settimana a Varano avranno dei compagni d’eccezione in griglia di partenza. Alcuni dei nomi più illustri del motociclismo italiano saranno in sella alle nuovissime RF 300 CORSA e gareggeranno nella categoria Moto4 assieme al giovane Massimo Galloni, altra wild card di giornata e Federico Trubia, leader della classifica. Ci si aspetta quindi grande divertimento e bagarre in pista, con tutti i piloti ansiosi di vedere all’opera le nuove Moto4 Made in Italy. Alex Delbianco, riminese, 25enne, è il pilota di riferimento Aprilia nelle serie nazionali. E’ reduce dal trionfale week end di Misano: successo nel National Trophy e due secondi posti nel CIV Superbike.

Correre forte senza spendere fortune

La Moto4 è pensata per essere una categoria entry level e a costo contenuto, ideale per tutti i giovani che iniziano a correre o per amatori che amano le ciclistiche GP con piccole cilindrate. Il regolamento tecnico è essenziale e “blindato”: è pensato per garantire contenimento di costi e parità di condizioni tecniche. Perfettamente in linea con questa filosofia, a Varano verrà presentata e farà il suo esordio nella categoria la nuovissima RF300 CORSA: una GP semplificata (Moto4) dai costi molto contenuti, progettata e sviluppata in Italia.

La Moto4 realizzata da GCT Racing Motorcycles

A presentarla è lo stesso Giorgio Mingoia, CEO di GCT Racing Motorcycle: “Sono entusiasta per questa opportunità. Vedere le nuovissime RF in griglia con piloti di questa caratura e in un palcoscenico come quello del MES sarà davvero emozionante. Il prototipo RF300 Corsa ha DNA tutto italiano e questo ci inorgoglisce ancora di più. Questa Moto4 vuole rappresentare un’opportunità concreta che permetta ai giovani piloti e alle loro famiglie di affacciarsi al motociclismo dei grandi senza investimenti troppo onerosi. Vuole rappresentare un ritorno al “Motociclismo romantico” di una volta e per questo abbiamo in preparazione anche progetti di Accademy che permetteranno ai giovani di avvicinarsi al mondo racing proprio come accade per una scuola calcio, senza cioè dover acquistare nulla, né moto, né ulteriori dotazioni tecniche”.

Quali saranno le evoluzioni future?

“Inizio dicendo che quelle che vedrete a Varano sono il modello RF300 Corsa Base. Abbiamo però già predisposto un reparto corse che sta lavorando a una versione ancora più racing, detta RF300 MCR. A livello tecnico, il prototipo e la componentistica è 100% Made in Italy. Non possiamo sbilanciarci troppo per ora, sicuramente dopo le vacanze saremo pronti per presentare tutti i progetti tesi ad avvicinare giovani e amatori alle RF300”.

Quale occasione migliore quindi di quella offerta dal MotoEstate sabato e domenica? Piloti di livello, nuovo progetto, tante categoria al via e tanto spettacolo: l’ideale per trascorrere un week end all’insegna del vero motociclismo.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)