MotoGP Silverstone, tutti gli orari TV e streaming del 6/08

In archivio il primo giorno a Silverstone. Fabio Quartararo comanda in MotoGP, Augusto Fernandez batte un colpo in Moto2, John McPhee svetta in Moto3. Valori confermati anche in qualifica? Di seguito tutti gli orari TV e streaming del 12° appuntamento del 2022. Il GP di Gran Bretagna è integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e gare sono visibili solamente in differita.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari TV di Sky Sport MotoGP

Sabato 6 agosto

10:00-10:40 Moto3 Prove Libere 3

10:55-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:55-12:35 Moto2 Prove Libere 3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:30-15:00 MotoGP Prove Libere 4

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16:10-16:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 7 agosto

10:20-10:30 Moto3 WUP

10:40-11:00 MotoGP WUP

11:10-11:20 Moto2 WUP

12:20 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

La programmazione TV8

Sabato 6 agosto

14:00 Studio MotoGP

15:30 Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

18:55 Studio MotoGP

Domenica 7 agosto

15:20 Differita Moto3 Gara

17:00 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com