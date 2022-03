Kevin Zannoni raddoppia: “Punto anche alla Supersport nazionale”

Kevin Zannoni raddoppia. Quest’anno parteciperà sia al Mondiale MotoE con la Sic58 squadra Corse che al Campionato Italiano Supersport 600 con il Team Rosso e Nero, in sella ad una Yamaha YZF-R6. Il giovane pilota romagnolo è appena rientrato dalla Spagna dove ha svolto un’importante sessione di test MotoE con ottimi riscontri ed ora si concentra sul CIV. Il primo week-end di aprile parteciperà al primo round sul circuito di Misano.

“Sono molto felice di avere raggiunto un accordo il team Rosso e Nero – commenta Kevin Zannoni – è una squadra di alto livello. Abbiamo già fatto un test a Valencia e mi sono trovato molto bene, ora ne faremo un altro prima dell’inizio del campionato. Ringrazio il team manager Roberto Adami per avere creduto in me ed avere offerto questa opportunità”.

Il CIV 600 Supersport quest’anno prevede la categoria Next Generation in cui gareggeranno anche le Ducati ed un’altra con il regolamento 2021.

Kevin Zannoni, in quale categoria gareggerai?

“Io sarò impegnato in quella tradizionale mentre Matteo Ferrari nell’altra quindi nel CIV non ci sfideremo. Non so bene chi saranno i miei avversari perché è tutto nuovo, è un campionato ancora da decifrare”.

Qual è il tuo obbiettivo per il CIV?

“Gareggio per un’ottima squadra, cercherò di stare davanti e lottare per la vittoria del campionato”.

Il CIV sarà anche una sorta di palestra per il Mondiale MotoE?

“L’obbiettivo principale è il Mondiale. Purtroppo non si gira tanto con le elettriche, anche se quest’anno ci saranno gli appuntanti doppi. Più si sta in moto e meglio è. Il CIV mi aiuterà anche ad essere più competitivo nel Mondiale. Per fortuna i due calendari non sono concomitanti quindi ci metterò il massimo impegno in entrambi”.

Il Team Rosso e Nero schiererà nel CIV 600 Supersport anche Roberto Mercandelli che però sarà impegnano nella categoria Next Generation.

