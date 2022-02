Matteo Ferrari raddoppia – MotoE e CIV Supersport 600 su Ducati

Matteo Ferrari "Bellissimo tornare su una Ducati, è una splendida moto e mi ricorda quella con cui ho corso nel 2018 con Barni"

Matteo Ferrari torna in sella ad una Ducati. Nel 2022 parteciperà al CIV Supersport 600 sulla rossa del team Toccio Racing. La sua priorità è il Mondiale MotoE con il Team Gresini ma sarà protagonista anche nella serie tricolore. Matteo Ferrari aveva già gareggiato su Ducati nel 2018, nel CIV SBK con il Team Barni.

“Mi si è presentata l’opportunità di fare il CIV e l’ho colta al volo – afferma Matteo Ferrari – la priorità assoluta è la MotoE e per farla bene ho bisogno di stare in moto e fare più gare possibili. Il CIV sarà un ottimo allenamento. Il livello sarà alto ed è molto importante. Ultimamente i miei avversari, i piloti che mi stavano davanti, facevano due campionati e volevo cercare di colmare questo gap”.

Che effetto ti fa tornare su una Ducati?

“E’ bellissimo. Mi fa molto piacere, è una splendida moto e mi ricorda quella con cui ho corso nel 2018 con Barni quindi ho degli ottimi ricordi”.

Hai già provato la nuova moto?

“Abbiamo girato ieri a Vallelunga. La moto non è ancora pronta gara ma il primo approccio è stato molto buono. Ora mi preparerò al meglio anche per questa stagione nel CIV”.

Obbiettivi?

“Fare bene in entrambi i campionati. Ovviamente punto soprattutto al Mondiale ma nel CIV non andrò a fare la comparsa. In questo team ho incontrato molte persone con cui ho già lavorato in passato quindi è tutto molto bello e penso proprio che mi divertirò”.

