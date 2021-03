Alonso López riparte dall'Europeo Moto2 con Boscoscuro Talent Team Ciatti. Guiderà una Speed Up, suo compagno di box è Fermín Aldeguer.

Una nuova interessante sfida attende Alonso López. Dopo aver perso la sella nel Mondiale Moto3, il giovane spagnolo si rilancia in un altro campionato, con un nuovo team ed un cambio di categoria. Quest’anno infatti lo ritroviamo al via nel CEV Moto2, ovvero l’Europeo di questa categoria ‘maggiore’ rispetto a quella da cui proviene. È uno dei due piloti ingaggiati dal rinominato Boscoscuro Talent Team Ciatti, che fornirà due Speed Up a López ed al suo compagno di squadra. Parliamo del campione FIM CEV Superstock 600 in carica Fermín Aldeguer, al debutto in Moto2 parallelamente all’impegno in MotoE (nei cui test ha già brillato).

“Sono davvero contento dell’occasione che mi hanno dato Luca Ciatti e questo team” ha dichiarato Alonso López. “Dovrò imparare molto, accumulare esperienza e cercare di essere il più veloce possibile. Non vedo l’ora di iniziare la prima gara, vedremo cosa mi riserverà il futuro.” Nel frattempo il giovane spagnolo ha messo a referto dei test privati, come annuncia lui stesso in un post social. “Non mi potete vedere la faccia, ma vi assicuro che avevo un sorriso da un orecchio all’altro!” ha scritto López. “Due giorni di test per lavorare e capire la moto, presto ancora gas!”