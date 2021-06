Sempre e solo Fermín Aldeguer. Cinque su 5 per il rookie Boscoscuro, nuova doppietta del team con Alonso López 2°, completa il podio Lukas Tulovic.

L’Europeo Moto2 finora è nel segno di un solo nome. Fermín Aldeguer continua a macinare successi sempre con gran margine, gli ultimi due in occasione del terzo evento stagionale in Catalunya. L’alfiere Boscoscuro-Team Ciatti si conferma anche in Gara 2, presto in fuga per la vittoria senza rivali che riescano ad ostacolarlo. Inizialmente ci prova Alonso López, senza successo e ‘accontentandosi’ di un nuovo secondo posto, ovvero un’altra doppietta per il costruttore veneto. Il podio si rivela lo stesso di Gara 1: sul terzo gradino infatti sale nuovamente Lukas Tulovic.

La gara

Evidenziato un problema alla fine del giro di ricognizione: Dimas Ekky Pratama alza la mano, costretto a spostarsi al box. Un lavoro frenetico sulla sua moto, ma infine riesce ad iniziare la corsa. In pista invece parte al meglio il poleman Aldeguer, che stavolta tiene il comando davanti a Tulovic ed a López (tornato secondo poco dopo). Ma la ‘corsa’ finisce presto con il duo Boscoscuro in fuga e determinato a riservarsi la vittoria. Chiusura anticipata per Biesiekirski caduto, ritiro anche per Boerboom, tornato al box dopo un lungo nella ghiaia. Il copione però non cambia rispetto a Gara 1: Fermín Aldeguer prende nuovamente il largo e mette la sua firma anche su questa seconda corsa al Montmeló. Nulla può Alonso López, nuovamente secondo con distacco, terzo gradino del podio ancora una volta per Lukas Tulovic.

La classifica

Foto: fimcevrepsol.com