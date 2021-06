CEV Moto3 Catalunya, Gara 2: riecco Holgado, 4° sigillo in 5 corse

Daniel Holgado di forza, ecco un nuovo successo per il leader CEV Moto3. Ivan Ortolá battuto per 55 millesimi, terzo è il britannico Scott Ogden.

Dopo il trionfo a sorpresa in Gara 1, Daniel Holgado riprende il comando delle operazioni. Nella corsa del pomeriggio ecco il 4° trionfo stagionale per il leader del Mondialino Moto3, che riesce ad avere la meglio per un niente (55 millesimi) su Ivan Ortolá, mentre rivediamo una nota britannica sul podio catalano. Scott Ogden agguanta all’ultimo il suo primo in carriera nel CEV, in primo a riportare la bandiera del Regno Unito in top 3 in campionato da McPhee nel 2014. Poca fortuna purtroppo per il poleman Aji e per il vincitore della prima gara Azman…

Gli incidenti

Una notizia è che Moreira è in griglia di partenza con il braccio sinistro appeso al collo, come ‘ombrellino’ del collega Rueda. L’incidente di Gara 1 ha lasciato un segno, per il giovane brasiliano l’evento catalano si è concluso anzitempo. Poco dopo il via abbiamo un incidente tra Fusco e Veijer, solo il primo di svariati ritiri. Tra abbandoni per guai tecnici e cadute, si fermano Farioli, Eerde, Tapia, Buasri, Lunetta. Anche l’eroe di Gara 1 Azman finisce KO per incidente con Nishimura e Real. Non è una giornata fortunata nemmeno per il poleman Aji: un bel botto con García e Daniel Muñoz lo mette fuori causa.

La gara

Gran scatto di nuovo di Holgado, che alla prima curva precede Matsuyama e Ortolá, tre inizialmente in fuga vengono presto ripresi dal gruppo. Si forma così un insieme di battaglieri protagonisti per la zona podio, in cui non mancheranno anche le cadute. Compresa una per il poleman, come detto in alto… Giro dopo giro il gruppo si sgrana, rimarranno in nove a giocarsi la top 3 di questa Gara 2 in Catalunya. Ma è il leader del Mondialino ad aver lo spunto migliore negli attimi finali: Daniel Holgado riesce ad avere ragione dei rivali, ecco il quarto trionfo in cinque gare finora disputate. Ivan Ortolá è secondo, tocco britannico sul podio con Scott Ogden.

La classifica

