CEV, Aldeguer (Moto2) e Holgado (Moto3) alla prova di Portimao

Fine settimana di gare per i ragazzi del CEV, la sfida si sposta a Portimao. Programma ed orari TV, tre gare in differita su Sky Sport MotoGP.

Il FIM CEV Repsol nuovamente di scena questo fine settimana. Le montagne russe dell’Autodromo do Algarve di Portimao ospitano il 4° degli otto round in programma per la stagione 2021. Un campionato finora con due nomi in particolare in bella evidenza: Fermín Aldeguer è a punteggio pieno nell’Europeo Moto2, Daniel Holgado mantiene la vetta della classifica del Mondiale Moto3 Junior. All’orizzonte un altro loro dominio o qualcuno riuscirà ad ostacolarli? Tre gare in programma, una per i ‘piccoli’ e due per la classe intermedia: vista la concomitanza con il Mondiale Superbike, Sky Sport MotoGP trasmetterà le corse in differita.

Moto2

Fermín Aldeguer può essere fermato? Il giovanissimo pilota spagnolo sta imponendo una superiorità quasi imbarazzante, in un certo senso ricalcando quanto fatto da Montella nella stagione 2020. Anche lui con la Boscoscuro, ex Speed Up. Sta di fatto che il campione Superstock 600 in carica arriva a Portimao con sole vittorie a referto, una netta cinquina. E non è assurdo dire che la sesta e la settima sono lontane… Dietro di lui con un quintuplo secondo posto c’è il secondo pilota Boscoscuro Talent Team Ciatti, Alonso López, che una volta di più proverà a mettere i bastoni tra le ruote al collega. Idem Lukas Tulovic, 3° in classifica generale con tre podi e tallonato dal compagno di box Adam Norrodin (due podi finora). Vedremo poi che faranno i nostri portacolori Mattia Rato ed Alessandro Zetti, rispettivamente 8° e 14° in classifica generale, apparsi in crescita nelle ultime corse. Da segnalare nuovamente la presenza del giovane filippino McKinley Kyle Paz, che dopo l’esordio in Catalunya ripeterà a Portiamo.

Moto3

L’ultimo evento a Barcellona ha riservato alcune sorprese. In qualifica è arrivata la prima pole della promessa indonesiana Mario Suryo Aji, seguita in Gara 1 dal primo trionfo per il promettente pilota malese Syarifuddin Azman. Senza dimenticare il podio di Takuma Matsuyama in Gara 1 a Valencia. Piloti asiatici all’attacco in questa stagione, anche se al comando ci sono di nuovo gli spagnoli. Daniel Holgado in particolare sta brillando in questo 2021 con quattro vittorie in cinque gare e la solida leadership in campionato, con i connazionali Ivan Ortolá, David Muñoz e David Salvador sono i più ‘vicini’ (ad oltre 60 punti di ritardo). Vedremo se anche la tappa a Portimao riserverà qualche sorpresa… Riguardo gli italiani, solo due hanno punti a referto al giro di boa di quest’annata: il migliore è il rookie Luca Lunetta, segue due posizioni più indietro Nicola Carraro.

Gli orari

Come detto, tre gare in programma, ma visibili solo in differita su Sky Sport MotoGP per la tappa a Donington del WorldSBK. Alle 16:00 scatta Gara 1 dell’Europeo Moto2, seguita alle 17:00 dalla gara unica del Mondalino Moto3, per finire alle 18:00 con Gara 2 della Moto2. Qui la programmazione del weekend (a cui aggiungere un’ora per avere gli orari italiani).

Foto: fimcevrepsol.com