CEV Moto3, Catalunya: Mario Suryo Aji, ecco la prima storica pole

Acuto di Mario Suryo Aji al Montmeló, ecco la sua prima pole nel CEV Moto3. Accanto a lui si piazzano 'Josito' García e Takuma Matsuyama.

Una “prima volta” alla fine delle qualifiche del Mondialino Moto3. In bella evidenza Mario Suryo Aji, che piazza la pole position sulla pista catalana del Montmeló. “Super Mario” è nella storia, diventando il primo pilota indonesiano a conquistare questo risultato in campionato. Avrà il privilegio quindi di scattare davanti a tutti nelle due gare in programma in questo terzo round del CEV, un’altra conferma dell’ottimo inizio di stagione 2021 di cui si sta rendendo protagonista. Accanto a lui troviamo José Julián García e Takuma Matsuyama (per lui un incidente nel corso delle QP2), mentre il leader in campionato e vincitore delle prime tre gare Daniel Holgado scatterà dalla quinta casella. Si preannunciano due corse da non perdere, tutti gli orari della domenica catalana.

Qualifiche 1

Si comincia con la giovane promessa indonesiana al comando della classifica di questa prima sessione. Mario Suryo Aji infatti ci mette lo zampino, stampando il tempo di riferimento nelle qualifiche mattutine sul Circuit de Barcelona-Catalunya. A poco meno di due decimi di ritardo c’è ‘josito’ García, terza piazza per Takuma Matsuyama (lo ricordiamo, reduce da tre eventi mondiali, l’ultimo da wild card proprio al Montmeló). Mezzo secondo di ritardo per il leader in campionato Daniel Holgado, quinto alla fine delle QP1, mentre il migliore degli italiani è il rookie Luca Lunetta col 14° crono.

Qualifiche 2

Secondo turno dai tempi ben più alti rispetto a quanto visto al mattino Il leader in campionato Daniel Holgado chiude con il tempo di riferimento in 1:49.440, a precedere i connazionali Ivan Ortolá (staccato di appena 47 millesimi) e ‘Josito’ García. Miglior italiano sempre Luca Lunetta, stavolta però 21° a circa un secondo di ritardo dalla vetta. Come si vede appunto qui in basso, tempi cronometrici ben più alti in questa seconda sessione, che quindi hanno influenzato poco la classifica stabilita in QP1.

Classifica combinata

Come anticipato, classifica finale decisa per la quasi totalità da quanto fatto dai piloti del Mondialino in QP1. Mario Suryo Aji quindi festeggia la sua prima pole position, un momento storico anche per il suo paese. Prima fila completata da José Julián García e da Takuma Matsuyama, 5° è il leader in campionato Daniel Holgado, 15^ casella in griglia per Luca Lunetta, il migliore dei nostri portacolori.

