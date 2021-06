Fermín Aldeguer piazza la sua prima pole position dell'Europeo Moto2. L'attuale leader in campionato precede Alonso López e Lukas Tulovic.

È il leader in campionato che tre vittorie in tre gare, ma non aveva ancora ottenuto la pole position. Fino ad oggi: Fermín Aldeguer colma questa ‘lacuna’ in occasione della tappa CEV Moto2 in Catalunya, piazzandosi al comando sia in QP1 che in QP2. Il rookie ed alfiere di punta di Boscoscuro scatterà quindi per la prima volta davanti a tutti, con il compagno di box Alonso López subito dietro e determinato ad interrompere il suo dominio. Prima fila in griglia completata da Lukas Tulovic, miglior italiano Mattia Rato 13°. Due le corse in programma domenica, certamente da non perdere: ecco tutti gli orari.

Qualifiche 1

Duo Boscoscuro di nuovo all’attacco. In particolare Fermín Aldeguer prende il volo, piazzando il tempo di riferimento alla fine di questo primo turno cronometrato. L’unico a scendere sotto il muro di 1:45 e staccando di ben sette decimi il compagno di box Alonso López. In terza posizione c’è Lukas Tulovic, l’ultimo ad accusare meno di un secondo di ritardo (otto decimi), mentre a partire da Alex Toledo 4° si va oltre il secondo e mezzo! Per quanto riguarda gli italiani, Mattia Rato è il migliore in 13^ piazza, ma ad oltre due secondi di ritardo dal capoclassifica. Una classifica in seguito rivista con la squalifica di Guillermo Moreno (equipaggiamento non in regola).

Qualifiche 2

Secondo turno cronometrato dai tempi più alti rispetto a quanto visto al mattino, ma non cambia il nome al comando. È ancora Fermín Aldeguer a mettere il suo marchio, stavolta però senza abbattere il muro di 1:45.Dietro di lui una volta di più c’è il compagno di box Alonso López, stavolta senza distacchi abissali ma ad un decimo di ritardo. Ben più lontano invece Lukas Tulovic, che con sette decimi di distacco è anche l’unico a rimanere nuovamente al di sotto del secondo di gap sul capoclassifica. Stavolta il miglior italiano è Alessandro Zetti, 13° proprio davanti a Rato.

Classifica combinata

Nessuna sorpresa quindi per quanto riguarda la griglia di partenza. Fermín Aldeguer è l’uomo della pole position nella tappa catalana, determinato da lì a piazzare un ulteriore colpaccio in un campionato che l’ha già visto vincitore nelle tre gare finora disputate. Ci proverà Alonso López proprio accanto a lui, Lukas Tulovic completa la prima fila per il doppio evento di domenica al Montmeló. Da segnalare l’assenza dell’alfiere Leopard Kiko Maria, fermato da problemi fisici.

Foto: Team Ciatti