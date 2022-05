JuniorGP Valencia, Lunetta in prima fila! I risultati delle qualifiche

Pole position che si ripetono in tutte le categorie del FIM JuniorGP. Lukas Tulovic, José Antonio Rueda e Joel Esteban, i migliori nelle qualifiche a Estoril, replicano anche al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. C’è però da evidenziare il risultato di un pilota italiano: Luca Lunetta (qui in basso la nostra intervista) si prende la seconda casella in griglia nella categoria JuniorGP, un tempo di appena 113 millesimi dal poleman. Tommaso Marcon e Mattia Rato si fanno vedere in Moto2, per l’ETC i migliori sono Guido Pini e “Dodò” Boggio. Per domani cinque gare da non perdere, a partire dalle 11:00 (tutti gli orari) ed in diretta sul canale YouTube di Sky Sport. Vediamo intanto com’è andata.

Moto2

Si parte con il leader in campionato in bella evidenza. Lukas Tulovic infatti svetta nella prima sessione di qualifiche con un 1:34.777 a referto. Gli è vicinissimo Alex Escrig, staccato di appena 27 millesimi, Senna Agius completa la top 3 a circa mezzo secondo. Il team MMR si mostra nuovamente in forma con Tommaso Marcon 6° e Mattia Rato 10°. In QP2 svetta invece Escrig con un 1:35.345, con Agius a +0.058 e Tulovic terzo a quattro decimi, più Rato e Marcon costantemente tra i primi 10. Ma i tempi migliori sono prevalentemente quelli delle prime qualifiche, con quindi Lukas Tulovic alla seconda pole dell’anno. Prima fila completata da Alex Escrig e Senna Agius, Tommaso Marcon è in terza fila e Mattia Rato chiude la top ten.

JuniorGP

Primo turno di qualifiche con José Antonio Rueda che fa la voce grossa con un tempo di 1:39.835, ma spicca anche un italiano. Luca Lunetta infatti si piazza in seconda posizione a poco più di un decimo, 3° David Salvador. Nella seconda sessione vola al comando invece David Alonso, autore di un 1:40.846, con Edward O’Shea e Filippo Farioli al seguito. Ma, tranne per due piloti, i migliori tempi sono tutti quelli stampati nelle QP1. Rueda quindi festeggia la sua seconda pole position del 2022, super Luca Lunetta in prima fila! Seconda piazza per l’italiano di AC Racing, terzo infine è Salvador.

European Talent Cup

Trattandosi di 48 piloti, ecco la divisione in due gruppi. La QP1 del gruppo A vede Joel Esteban in bella evidenza con un 1:41.975, vicinissimi gli inseguitori. Rico Salmela accusa appena 20 millesimi di distacco, Guido Pini è a +0.106 dallo spagnolo. Nella QP1 del gruppo B spicca un 1:42.189 di Brian Uriarte davanti a César Parrilla ed Alberto Ferrández, con Boggio in 4^ piazza. Passando alla QP2, nel gruppo A svetta di nuovo Esteban, stavolta con un 1:42.567 e con Pini a ruota, mentre nel gruppo B il migliore è David Brinton con un 1:43.177, Boggio 7° e miglior italiano. Alla fine i tempi combinati (il migliore del gruppo A, il migliore del gruppo B, il 2° del gruppo A e via discorrendo) ci dicono che Joel Esteban non ha rivali ed è ancora lui il poleman della categoria. Accanto a lui scatteranno Brian Uriarte e Rico Salmela. Il migliore degli italiani è Guido Pini, 5° in griglia di partenza, 8° invece Edoardo Boggio.

La top ten

Joel Esteban – Aspar Team – SPA Brian Uriarte – Estrella Galicia 0,0 – SPA Rico Salmela – Estrella Galicia 0,0 – FIN César Parrilla – Fau 55 Tey Racing – SPA Guido Pini – AC Racing Team – ITA Alberto Ferrández – Finetwork MIR Junior – SPA Máximo Martínez – Team Honda Laglisse – SPA Edoardo Boggio – Aspar Team – ITA Guillem Planques – First Bike Academy – FRA Hakim Danish – SIC Racing – MAL

I risultati dei due gruppi

Foto: AC Racing Team