CEV Moto3 Valencia, Gara 1: Izan Guevara, trionfo e leadership!

Izan Guevara vince ancora: è sua Gara 1 e grazie ai guai di Artigas passa al comando in campionato! Pedro Acosta è 2°, terzo Daniel Holgado.

Izan Guevara senza dubbio si sta rivelando il vero mattatore di questa stagione. Nelle ultime gare ha recuperato in maniera pazzesca, inanellando una serie di vittorie che oggi l’hanno portato al comando della classifica del Mondiale Moto3 Junior. Ricordiamo che è all’esordio, campione European Talent Cup in carica, ma è davvero lanciato anche verso questo titolo… Ora Xavi Artigas, costretto a scattare dalla pit lane per problemi prima del via, è 2° a -15, ma ancora in lotta ci sono anche Pedro Acosta, 2° in questa Gara 1, e José García, Daniel Holgado chiude sul podio ma è matematicamente fuori dalla contesa. Due gare da disputare domenica, tutto può ancora succedere.

Bandiera rossa dopo pochi giri

L’ultima pole stagionale è andata a Pedro Acosta, miglior qualifica stagionale per Takuma Matsuyama 2°, terza casella per Daniel Holgado (qui il riassunto). Circuito soleggiato, 25° C nell’aria e 31° C sull’asfalto: scatta così la prima delle tre gare del weekend che determineranno il campione 2020. Conserva la prima casella il poleman, con Holgado che beffa Matsuyama alla prima curva, mentre Artigas e Guevara devono risalire. Primi giri in cui abbiamo subito alcuni incidenti, ma è il doppio botto di Riu (brutta scivolata per lui) e Salvador (che highside!) a 15 giri dalla fine a provocare la bandiera rossa.

La ripartenza

Si ricomincia ma senza qualche pilota: ad esempio non si riesce a riparare in tempo la moto di Moreira. Ecco anche un colpo di scena prima del via: Artigas spinge la moto al box, problemi per il leader in campionato! La gara scatta con Acosta nuovamente davanti da subito, seguito da Holgado e Matsuyama, mentre il #43 riesce infine a partire, ma dalla pit lane! Ghiotta occasione per i rivali del Mondiale Moto3 Junior, Guevara in primis, che potrebbe addirittura passare al comando…

Non ha fortuna Rueda: primo incidente in ‘Gara 1’, replica alla ripartenza. Non bene neanche Spinelli, Farioli (in arrivo dalla ETC) e Cook, che chiudono anzitempo la prima competizione del weekend. In testa giro dopo giro scappano in 5, con García che però riceve una Long Lap Penalty per troppe uscite di pista (come lui anche Alex Díez). Rimangono in tre: si infiamma la battaglia sul finale, ma è Izan Guevara ad avere lo spunto migliore. Il campione ETC in carica coglie così un nuovo successo che vale la leadership in campionato. Secondo gradino del podio per Pedro Acosta, 3° è Daniel Holgado.

La classifica