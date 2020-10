CEV Moto3, Valencia: a Pedro Acosta l’ultima pole del 2020

Pedro Acosta scatterà dalla prima casella in griglia nelle tre gare a Valencia. Lo spagnolo precede Takuma Matsuyama e Daniel Holgado.

L’ultima pole position della stagione 2020 va ad uno dei sei ragazzi matematicamente ancora in lotta per il titolo del CEV Moto3. Pedro Acosta in QP2 riesce ad avere lo spunto giusto per conquistare la prima casella in griglia per il doppio evento di Valencia. Secondo è Takuma Matsuyama, velocissimo in QP1 ed unico assieme allo spagnolo a scendere sotto il muro di 1:39 in questa giornata. Prima fila completata da Daniel Holgado, mentre il leader Xavi Artigas ed il diretto inseguitore Izan Guevara sono rispettivamente 7° e 8°. Tre gare ancora tutte da vivere per questi ragazzi, qui tutti gli orari.

QP1: Matsuyama al comando

Primo turno di qualifiche dell’ultimo doppio evento al Circuit Ricardo Tormo in cui brilla Takuma Matsuyama. Il giovane giapponese dell’Asia Talent Team realizza un gran giro e chiude davanti a tutti, con Daniel Holgado secondo a poco più di un decimo e José García 3° a due decimi. Più staccati i maggiori protagonisti in campionato: Xavi Artigas in particolare è 9°, appena fuori dalla top ten Izan Guevara. Per quanto riguarda i nostri colori, Nicholas Spinelli (ricordiamo, passato a Gresini) è il migliore con il 20° crono finale.

QP2: Pedro Acosta prende il volo

Seconda ed ultima sessione di qualifiche del venerdì che vede in azione uno scatenato Pedro Acosta. Il giovane capoclassifica in Red Bull Rookies Cup infatti si piazza davanti a tutti col miglior crono di giornata, ma con distacchi davvero importanti su tutti gli altri. Il secondo classificato, il leader in campionato Xavi Artigas, accusa infatti oltre mezzo secondo di ritardo! Stesso discorso anche per il terzo, il campione ETC in carica Izan Guevara, mentre Nicholas Spinelli è ancora il migliore dei nostri, stavolta 23°.

Combinata: è pole per Acosta

Il tempo di Pedro Acosta in QP2 si rivela il migliore dei due turni, è sua quindi la pole position per questo gran finale di stagione. Takuma Matsuyama si assicura la seconda casella in griglia grazie al tempo in QP1, terza piazza infine per Daniel Holgado. Più indietro invece i due maggiori favoriti per il titolo: il leader Xavi Artigas scatterà dalla settima posizione, proprio davanti al diretto rivale Izan Guevara. Come detto inizialmente, ci aspettano tre gare davvero combattute.

Foto: Twitter