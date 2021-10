Matteo Bertelle disputerà l'ultimo evento del CEV Moto3 a Valencia. Il pilota italiano in azione con il Team MTA di Alessandro Tonucci.

Si sta per concludere un’annata piuttosto impegnativa per Matteo Bertelle, al via in più campionati. Si aggiunge alla lista anche il Mondialino Moto3, che vedrà il pilota italiano in azione con il Team MTA per il round conclusivo a Valencia. Rileverà il posto di Noah Dettwiler, con cui la struttura guidata da Alessandro Tonucci ha concluso anzitempo e di comune accordo il rapporto di collaborazione. Un ritorno per il 17enne originario di Monselice, che ha corso in ETC nel 2018 (due vittorie a referto) e nel CEV Moto3 nel 2019.

Rivediamo la sua stagione 2021. Bertelle ha appena concluso la terza annata in Red Bull Rookies Cup, in cui ha messo a referto la prima pole e la prima vittoria, entrambe al Sachsenring. L’abbiamo poi trovato nel CIV Moto3, chiuso da vice-campione con sei trionfi ed altri tre podi, per poi disputare la sua prima wild card nel Mondiale di categoria a Misano-1, tagliando il traguardo in 18^ posizione. Il 21 novembre, in occasione del round conclusivo del CEV a Valencia, rieccolo al via nel quarto campionato differente dell’anno.

Foto: Instagram-Matteo Bertelle