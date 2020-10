CEV: Montella (Moto2) e Artigas-Guevara (Moto3), assalto finale al titolo

Gran finale per il CEV a Valencia. Yari Montella verso il titolo dell'Europeo Moto2, Artigas-Guevara per il Mondiale Moto3 Junior. Presentazione ed orari TV.

Il prossimo weekend a Valencia calerà il sipario su un’intensa stagione del FIM CEV Repsol. Tutto ancora da decidere riguardo ai nomi dei campioni 2020, che avremo solo alla fine del doppio round al Circuit Ricardo Tormo. La matematica sorride a Yari Montella, nettamente al comando nell’Europeo Moto2 e davvero ad un passo dal titolo. Più aperta invece la situazione nel Mondiale Moto3 Junior: Xavi Artigas infatti deve guardarsi da Izan Guevara, che ora è a sole 10 lunghezze dall’alfiere Leopard. Due gare Moto2 e tre per la Moto3 per chiudere la stagione: la diretta Sky Sport MotoGP sarà garantita per tutt’ e cinque le competizioni.

CEV Moto2: Yari Montella, ci sei quasi

Ci sono 50 punti ancora in ballo, ma certo Yari Montella non è intenzionato a steccare. Gli unici matematicamente ancora in lotta per il titolo sono Niki Tuuli, a 23 punti dalla vetta, ed Alessandro Zaccone, a -41 dal connazionale. L’alfiere Speed Up però sta realizzando una stagione memorabile, con solo due ‘pecche’: un 2° posto in Gara 1 ad Aragón, ed un’inaspettata caduta nel warm up lap che l’ha tenuto fuori da Gara 2 sempre sulla stessa pista. Per il resto è una sequenza di vittorie, la più recente proprio ottenuta all’ultimo respiro sul finlandese del team Stylobike al MotorLand. Manca davvero poco ormai per ottenere il titolo europeo di categoria, due gare però in cui certo i diretti rivali faranno l’impossibile per ostacolarlo fino all’ultimo. Certo poi potremmo aspettarci svariate ‘mine vaganti’, a cominciare da Xavi Cardelús, a podio in Gara 2 ad Aragón, senza dimenticare le prime file di Keminth Kubo nell’ultimo doppio evento. Pronto al rientro Lukas Tulovic, che si sta riprendendo da un infortunio ad una mano. Cercheranno di chiudere nel migliore dei modi anche i nostri rookie, Mattia Rato ed Alessandro Zetti.

CEV Moto3: Xavi Artigas vs Izan Guevara, chi la spunterà?

Situazione meno definitiva invece nel Mondiale Moto3 Junior. Xavi Artigas, ancora leader in campionato, sta subendo la rimonta di Izan Guevara, che ha a referto nientemeno che quattro vittorie nelle ultime cinque gare realizzate. Solo 10 punti separano i due ragazzi spagnoli: il futuro pilota Leopard nel Mondiale Moto3 dovrà trovare il modo per contrastare l’arrembante campione ETC in carica, autore da rookie di un finale di stagione memorabile. Ci saranno altre tre gare da disputare tra sabato e domenica, per un totale di ben 75 punti ancora da assegnare. Una situazione che, volendo, tiene in ballo anche José Julián García (-41), Pedro Acosta (-42), Daniel Holgado e David Salvador (entrambi a -66). Una lotta tutta iberica, com’è stata fin dalle prime gare dell’anno. Per quanto riguarda i nostri colori, non avremo Nicholas Spinelli al via, interrotta la collaborazione con Reale Avintia MTA. Al suo posto c’è Vicente Pérez, gran protagonista quest’anno nel CIV di categoria con TM Racing Factory Team di Davide Giugliano. Un italiano in più arriva dal Team Laglisse: dalla ETC arriva Filippo Farioli, che anticipa così la sua presenza a tempo pieno nel CEV Moto3 2021.

Tutti gli orari, diretta Sky Sport

Doppio round che, come detto, vedrà i piloti protagonisti in gara sia sabato (1 gara Moto2, 1 gara Moto3) che domenica (2 gare Moto3, 1 gara Moto2). Tutt’e cinque le competizioni del weekend saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP.