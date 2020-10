CEV Moto2 Valencia, Gara 1: Vince Zaccone, Yari Montella è Campione!

Yari Montella è Campione Europeo Moto2! Gli basta il 2° posto in Gara 1 a Valencia per dare il via alla festa. Vince Alessandro Zaccone, podio all'esordio per Dominique Aegerter.

Yari Montella chiude i giochi, ecco la vittoria del Campionato Europeo Moto2! Certo avrebbe voluto trionfare con la vittoria, peccato per un problema alla gomma posteriore… Ma l’alfiere Speed Up spizza gioia da tutti i pori, ecco il giusto coronamento di una stagione vissuta da protagonista fin dalla prima gara. Con dedica speciale al nonno, a cui il #55 fa un regalo davvero speciale nel giorno del compleanno. La gara la vince Alessandro Zaccone, che si lascia alle spalle il problema di gomme ed il 6° posto in qualifica per conquistare la terza vittoria stagionale. Ottimo risultato per Dominique Aegerter, all’esordio nel CEV Moto3 e sul terzo gradino del podio. Domenica l’ultima gara della stagione, si parte alle 13:00 sempre in diretta su Sky Sport MotoGP.

Sanzioni ed incidenti

Ricordiamo, in pole position c’è Tuuli davanti al leader Montella, 6° invece Zaccone (qui le qualifiche). Tra i piloti in evidenza anche Cardelús, 4° in griglia, che però deve scontare una Long Lap Penalty per guida irresponsabile che ha portato ad un incidente di un altro pilota sabato. Sanzione raddoppiata in gara: lui e Czyba vengono penalizzati per troppe uscite di pista. Brutte notizie anche per Rato, che si becca una doppia sanzione per partenza anticipata. Segnaliamo anche un incidente all’ultimo giro tra Aldeguer e Toledo, KO proprio sul finale. Splende il sole sul Circuit Ricardo Tormo, 22° C nell’aria e 26° C sull’asfalto: scatta in queste condizioni la prima gara del doppio round valenciano.

La gara

Ottimo lo scatto del poleman finlandese, ma alla prima curva il capoclassifica in campionato passa davanti con un’intenzione chiara: prendere il largo. Non è dell’idea però Zaccone: in poche curve prende il comando del gruppo di inseguitori, lasciandoseli poi alle spalle e portandosi in seguito dietro al connazionale. Alla fine sarà un duello tutto italiano per la vittoria, con l’alfiere Promoracing anche autore del giro veloce. Quattro giri alla fine e quest’ultimo passa avanti, mettendo immediatamente qualche decimo tra sé ed il rivale.

Alessandro Zaccone trionfa, ma non è sufficiente: Yari Montella chiude definitivamente i giochi, è lui il campione CEV Moto2 2020! Si stacca invece il #66, presto in difficoltà e superato da Tulovic ed Aegerter. Ma il tedesco è piuttosto sfortunato: un guaio alla sua KALEX lo costringe al ritiro ad otto giri dalla fine. Dominique Aegerter invece, ricordiamo wild card ed all’esordio assoluto nell’Europeo Moto2, è già sul podio: terzo al traguardo con un gran ritmo per tutta la gara.

La classifica