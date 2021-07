FIM CEV Repsol di scena questo fine settimana al MotorLand Aragón. I leader Moto2 e Moto3 stanno ormai scappando... Gli orari delle gare.

Si riaccendono i motori per il FIM CEV Repsol. Fine settimana di gare al MotorLand Aragón, che ospiterà il quinto evento della stagione 2021. Due le gare in programma per il Campionato Europeo Moto2, una sola invece per il Mondialino Moto3. Avremo altre ‘prime volte’ in questa seconda categoria? Stavolta ci sarà un vincitore diverso in Moto2 o dominerà sempre lo stesso nome? Nel fine settimana avremo tutte le risposte. Per la concomitanza con il WorldSBK ad Assen le tre gare saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP, ma solo in differita.

Moto2

Continua la marcia inarrestabile di Fermín Aldeguer, che si è assicurato la vittoria in tutte le gare finora disputate. Ma con un po’ di fatica in più però a Portimao, visto che il compagno di box Alonso López ce l’ha messa davvero tutta per ostacolarlo. Certamente sarà in queste vesti che lo ritroveremo ad Aragón, ancora più determinato a spezzare la striscia vincente del collega. Duo Boscoscuro che davvero però non sembra avere rivali in questa stagione: il terzo in classifica generale, Xavi Cardelús (reduce dal primo podio del 2021), dista ben 99 punti dal leader! Ma deve guardarsi da Lukas Tulovic e da Adam Norrodin, ex aequo a seguire ma con sole due lunghezze di ritardo. Vedremo poi come si comporteranno i nostri portacolori Mattia Rato (a Portimao ha ottenuti i suoi migliori piazzamenti stagionali) ed Alessandro Zetti, rispettivamente 6° e 11° in classifica generale. Ecco l’entry list provvisoria per questo evento.

Moto3

Il Mondialino ha visto un’altra ‘prima volta’ nello scorso evento, quella di Joel Kelso, autore anche della pole position. Una festa per il pilota australiano, ma è stata una situazione che ha favorito molto l’attuale leader Daniel Holgado. Ha chiuso secondo al traguardo, davanti a tutti i diretti rivali in campionato. La classifica infatti ora ci dice un +69 sui primi a seguire, ovvero Ivan Ortolá e David Muñoz appaiati ex aequo. Una bella zampata per l’alfiere GasGas Aspar, chi riuscirà a ostacolare la sua corsa verso il titolo? Per quanto riguarda gli italiani, oltre a Luca Lunetta entra in zona punti anche Nicola Carraro, per la prima volta in top 15 quest’anno nell’evento a Portimao. A seguire ecco l’entry list provvisoria per la tappa al MotorLand Aragón.

Gli orari

Come detto, le tre gare in programma saranno visibili solamente in differita su Sky Sport MotoGP. Le due corse dell’Europeo Moto2 saranno trasmesse alle 16:00 ed alle 18:00, alle 17:00 invece ci sarà la gara unica del Mondialino Moto3.

Foto: fimcevrepsol.com