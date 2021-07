MXGP a Loket, riparte anche il WMX: tutti gli orari TV e streaming

Verso la sfida in Repubblica Ceca per il Mondiale MXGP. A Loket primo round del 2021 per il WMX. La programmazione TV e streaming.

Appena archiviata la tappa ad Oss, ecco che il Mondiale Motocross è di nuovo in azione. Stavolta ci spostiamo a Loket, in Repubblica Ceca, per il quinto evento della stagione 2021. L’iridato MXGP in carica Tim Gajser riparte da un +23 dopo la vittoria dell’evento nei Paesi Bassi, da valutare la situazione di Jeffrey Herlings nuovamente infortunato. Tony Cairoli certamente ci riproverà, ma aspettiamoci come sempre tanti protagonisti pronti a dire la loro. In MX2 occhi puntati su Jago Geerts, carico a mille dopo la grande dimostrazione di forza di due giorni fa. Pochi dubbi poi sul fatto che avremo un Mattia Guadagnini a caccia del riscatto dopo un GP difficile, nel quale ha perso la tabella rossa a vantaggio di Maxime Renaux.

Riparte poi il WMX, con mamma Kiara Fontanesi certamente pronta a dire la sua contro la campionessa in carica Courtney Duncan. Ricordiamo che la nostra pilota, tornata l’anno scorso poco dopo la nascita della figlia, ha chiuso 4^ a 14 punti dall’iridata neozelandese… Sarà comunque la prima volta per le due ruote femminili sui 1586 metri della pista ceca, vedremo chi riuscirà ad adattarsi al meglio ed a piazzare la prima zampata stagionale. Tutto pronto insomma per un altro weekend di grande motocross, una volta di più davanti ad un pubblico ridotto ma con rigide regole da seguire. Di seguito gli orari: ricordiamo che la diretta di tutti i turni è solo su mxgp-tv.com (per abbonati), ma alcune gare saranno visibili su Eurosport e Raisport.

Gli orari

Sabato 24 luglio

8:20 EMX 2T – Free practice

8:45 EMX Open – Free practice

9:10 WMX – Free practice

9:50 EMX 2T – Qualifying practice

10:25 EMX Open – Qualifying practice

11:00 WMX – Qualifying practice

11:40 EMX 2T Gara 1

12:50 EMX Open Gara 1

13:40 WMX Gara 1

14:35 EMX 2T Gara 2

15:30 EMX Open Gara 2

16:25 WMX Gara 2

Domenica 25 luglio

9:15 MX2 – Free/Time practice

10:15 MXGP – Free/Time practice

12:05 MX2 Gara 1 (diretta anche su Eurosport)

13:05 MXGP Gara 1 (diretta anche su Eurosport e Raisport)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta anche su Eurosport)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta anche su Eurosport e Raisport)

Foto: mxgp.com