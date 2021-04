Fermín Aldeguer vittorioso, Alonso López 2°. Gara 1 trionfale per i due rookie del Boscoscuro Talent Team Ciatti a Estoril, 3^ piazza per Adam Norrodin.

Si riparte sulla scia del titolo di categoria vinto nel 2020. Il rinominato Boscoscuro Talent Team Ciatti comincia da protagonista questa nuova stagione nell’Europeo Moto2, con il campione STK600 in carica Fermín Aldeguer vincitore e l’ex Mondiale Moto3 Alonso López sul secondo gradino del podio. Che grande inizio per i due esordienti del team italiano, che trionfano in Gara 1 ad Estoril con ampio vantaggio sugli inseguitori. Terza piazza finale per Adam Norrodin, cade invece il poleman Lukas Tulovic. Ma avrà il tempo di rifarsi: alle 16:00 scatta la seconda gara in programma per questo primo weekend 2021 sul circuito portoghese.

La gara

Mattinata di warm up su pista umida, si vede qualche goccia di pioggia già prima del via. Scatta così la prima gara della Moto2, con Hada che si porta immediatamente al comando, tallonato dal poleman Tulovic, da Aldeguer, Norrodin e López. Fin da subito sono questi i cinque battaglieri protagonisti per la zona podio, finché il duo del team tricolore non riuscirà a scappare… Per gli italiani c’è Rato in 13^ posizione, Zetti precipitato dopo una brutta partenza e costretto alla rimonta, mentre Menozzi (in Superstock 600) chiude la classifica. Dopo appena tre giri compare una bandiera nera per Marc Luna: le gomme da lui montate non sono del modello permesso, finisce così la sua gara. Non è certo l’inizio di stagione sognato da lui e dalla sua squadra…

Dopo pochi giri, come anticipato, spiccano le Boscoscuro, ex Speed Up, team reduce da un’annata trionfale con Montella. Certo l’obiettivo è nientemeno che tentare di ripetere quei successi, ma sia Aldeguer che López sono partiti davvero col piede giusto, Finisce anzitempo la gara di Tulovic, a terra a 5 tornate dalla fine, nella lista dei ritiri che conta anche Moreno, Maria (STK600), più Zetti caduto. Menozzi invece ha fatto una lunga sosta ai box, per poi ripartire, piantandosi sul finale nella ghiaia e chiudendo molto lontano. In testa è solo lotta tra i Boscoscuro, con Fermín Aldeguer che infine ha lo spunto vincente per avere la meglio sul compagno di box Alonso López. È comunque un grande esordio per entrambi, monopolizzando i primi due gradini del podio. Ottimo inizio per Adam Norrodin, che infine è 3°.

La classifica

Foto: fimcevrepsol.com