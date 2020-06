Pubblicato il nuovo calendario del CEV. Due tappe in Portogallo, doppi round negli stessi weekend in tre circuiti spagnoli. Date e programmi.

Il FIM CEV Repsol ha il suo nuovo calendario. Dopo la conferma della partenza con un doppio round in Portogallo, ecco il programma completo con gli altri appuntamenti per la stagione 2020. Si correrà a Jerez de la Frontera, per poi passare ad Aragón ed infine a Valencia. La possibilità o meno di ammettere spettatori verrà valutata in seguito, a seconda dell’evoluzione della situazione.

Solo il Circuito do Estoril e l’Autódromo Internacional Algarve quindi ospiteranno una tappa unica. Una volta tornati in Spagna invece i tre tracciati sopra citati saranno teatro di ben due round per categoria, da dividere in due giornate consecutive. Il programma preveder mercoledì e giovedì di test, per poi avere le qualifiche venerdì, fine le gare sabato e domenica.

IL NUOVO CALENDARIO 2020

7 luglio – Circuito do Estoril

13 luglio – Autódromo Internacional Algarve

29 agosto – Circuito de Jerez- Ángel Nieto

30 agosto – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

3 ottobre – MotorLand Aragón

4 ottobre – MotorLand Aragón

31 ottobre – Circuit Ricardo Tormo

1 novembre – Circuit Ricardo Tormo