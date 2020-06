Semaforo verde per il FIM CEV Repsol, la stagione 2020 comincia a luglio. Confermati ufficialmente i primi due round a Estoril e Portimão.

La stagione 2020 del FIM CEV Repsol è sempre più vicina alla partenza. Sono state confermate ufficialmente le prime due tappe, entrambe da svolgersi in terra portoghese. Primo round in campionato in programma a Estoril, segue la settimana successiva l’esordio a Portimão. Cambiano però le date a causa dei protocolli e delle regole restrittive dovute all’emergenza sanitaria, vediamole.

ESTORIL (1 gara Moto3, 2 gare Moto2)

– Sabato 4 luglio: Official Testing

– Domenica 5 luglio: Official Testing

– Lunedì 6 luglio: Qualifiche

– Martedì 7 luglio: Gare

ALGARVE (1 gara Moto3, 2 gare Moto2)

– Venerdì 10 luglio: Official Testing

– Sabato 11 luglio: Official Testing

– Domenica 12 luglio: Qualifiche

– Lunedì 13 luglio: Gare

Tutto questo chiaramente nel pieno rispetto delle nuove regole imposte per rendere sicuro l’ambiente del CEV. Per questo è stato stilato un protocollo da seguire, che comprende l’inevitabile riduzione del personale ammesso. Oltre a ciò, controlli serrati sulla salute di chi starà nel paddock, a cominciare dalla temperatura presa prima di entrare, non dimenticando la distanza da rispettare. Ci si avvia verso una ‘nuova normalità’.