CEV 2022: il calendario provvisorio del futuro JuniorGP, c’è Misano

Pubblicato il calendario 2022 del FIM CEV Repsol, dall'anno prossimo rinominato FIM JuniorGP. Portogallo, Spagna, più l'Italia con Misano: tutte le date.

Domani ci saranno le ultime gare della stagione 2021 a Valencia, ma nel frattempo il FIM CEV Repsol ha già il calendario provvisorio per la prossima stagione. Si comincia ad inizio maggio per concludere a fine ottobre, un po’ prima quindi rispetto a quest’anno. Due eventi in Portogallo, cinque in Spagna (uno doppio sulla stessa pista), ma viene inserito nuovamente anche l’appuntamento a Misano, come quest’anno solamente per la Moto3. Anzi, la novità è doppia, visto che nel 2022 questo campionato prenderà ufficialmente la denominazione FIM JuniorGP. L’Europeo Moto2, il Mondialino Moto3 e l’European Talent Cup quindi dall’anno prossimo verranno raccolti sotto questo nuovo nome.

Il calendario provvisorio

8/05 – Circuito do Estoril, Portogallo

22/05 – Circuit Ricardo Tormo, Spagna

12/06 – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

3/07 – Circuito de Jerez, Spagna

17/07 – Autódromo do Algarve, Portogallo

3/09 – Misano World Circuit, Italia

9/10 – MotorLand Aragón, Spagna

30/10 – Circuit Ricardo Tormo, Spagna

Foto: fimcevrepsol.com