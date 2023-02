Andrea Iannone, la passione per Elodie e quella per l’Aprilia

Love is the air. Sarà che San Valentino è ormai è alle porte e si vedono cuoricini ovunque, ma tra i piloti c’è chi dichiara amore eterno alla propria moto e chi pubblica delle tenere immagini della propria fidanzata. Ragazze della porta accanto, modelle o in alcuni casi autentiche star del mondo dello spettacolo. Durante la serata finale del Festival di San Remo, Andrea Iannone ha postato in una sua storia Instagram un’immagine assieme alla fidanzata Elodie. Poco prima un ragazzo presente tra il pubblico del Teatro Ariston di San Remo aveva urlato “Elodie mi vuoi sposare?” e la cantante aveva sorriso educatamente.

Andrea Iannone ritornerà in pista?

La storia Instagram di Andrea Iannone è stata vista quindi come una sorta di risposta all’esuberante fan. Il pilota ha poi invitato i suoi followers a votare la cantante al televoto. Elodie si è poi classificata nona nella rassegna sonora vinta da Marco Mengoni, ma ha avuto comunque successo. Chissà se una compagna così famosa ed i conseguenti impegni mondani potranno distogliere l’attenzione di Iannone dal suo obbiettivo principale: il ritorno alle competizioni a fine squalifica. Al momento sembra di no.

Andrea Iannone si sta allenando regolarmente come ha sempre fatto in tutti questi anni e sui social continua a postare costantemente foto e video in moto. La voglia di correre c’è, questo è innegabile. Anche il mese scorso ha pubblicato le immagini di un suo giro di pista commentandolo con “2023 loading”. A fine anno terminerà la sua squalifica. L’ipotesi più realistica, anzi meno fantascientifica, appare quella di vederlo al CIV Superbike del 2024 su Aprilia con la speranza di gareggiare nel WSBK del 2025 a tempo pieno. Altra possibilità è quella di un ruolo da tester Aprilia con eventuali wild card nel Mondiale. Un suo ritorno in MotoGP a tempo pieno già nel 2024 ad oggi sembra solo un sogno, bello ma impossibile.

