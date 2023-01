Una volta tanti piloti erano anche playboy, cioè tenevano banco nelle cronache rosa, a braccetto di ragazze famose. Oggi sono diventati tutti casa e famiglia. A parte Andrea Iannone, che sta finendo di scontare la squalifica, i piloti di oggi hanno una vita privata tranquillissima, almeno all’apparenza. E’ quasi impossibile trovarli sui giornali di gossip. Mai uno scandalo, mai un tradimento, mai una parola fuori posto e mai un flirt con una ragazza famosa. Sono lontani i tempi in cui passavano da una top model ad una valletta e nel paddock si parlava più di cronaca rosa che sportiva. Alcuni sono fidanzati da anni con una ragazza del proprio paese come nel caso di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini o con una impiegata come Marco Bezzecchi e Chiara Marchetti.

Altri sono single come Fabio Quartararo e Marc Marquez. Altri ancora blindano la loro vita privata come Franco Morbidelli che sui suoi social non fa trapelare assolutamente nulla ma a quanto si sa dovrebbe convivere, da tanti anni, con una ragazza che lavora in un ufficio. Prima di Iannone, c’era Max Biaggi: durante la parabola GP, con quattro Mondiali conquistati in 250, teneva banco sui giornali di cronaca rosa per i fidanzamenti con star famose. Dopo il matrimonio e due figli con Eleonora Pedron, ex Miss Italia, il vecchio Max ha storie con altre donne famose.

Al giorno d’oggi l’unico pilota, o forse ex pilota, costantemente sui giornali di gossip è Andrea Iannone. Prima la storia con la presentatrice Belen Rodriguez, nel suo momento di massimo successo, poi ha avuto una relazione con la soubrette Giulia De Lellis ed ora Elodie, cantante molto popolare. I paparazzi ringraziano ed anche nella notte Capodanno li hanno immortalati dietro le quinte del Concertone a Roma. Loro, d’altra parte, non fanno nulla per tenere nascosto il loro rapporto, anzi.

E’ una scelta legittima e comprensibile ma totalmente in controtendenza con quella degli altri piloti che postano le foto in versione happy family. Durante le feste di Natale i protagonisti della MotoGP hanno pubblicato le foto sotto l’albero con fidanzata e immancabile cagnolino. L’immagine dei piloti di oggi è questa e tutti si sono più o meno omologati. Iannone appare ormai fuori dal tempo. La sua passione per le moto brucia forte, lui vorrebbe tornare a gareggiare e se lo augurano tanti appassionati. Un personaggio come Andrea Iannone farebbe certamente bene al motociclismo ma il suo ritorno appare più come una scena da film che altro.