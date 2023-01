F1, Mick Schumacher come De Vries: Wolff crede nel suo ritorno in griglia

Mick Schumacher non ha trovato un posto in F1 per il 2023 e ha dovuto ripiegare su un ruolo da terzo pilota in Mercedes. La nuova esperienza in una scuderia così importante gli sarà comunque utile, però il suo auspicio è quello di tornare in griglia nel 2024.

La decisione della Haas di non confermarlo e di sostituirlo con il 35enne Nico Hulkenberg lo ha deluso molto, però è una vicenda che ormai avrà metabolizzato. Adesso deve guardare avanti e dare il massimo come driver di riserva del team di Brackley, che lo ha accolto dopo la sua militanza nella Ferrari Driver Academy che durava dal 2018.

Mercedes, Toto Wolff ha fiducia in Schumacher

Quando ancora non c’erano le firme sul contratto, Toto Wolff aveva speso buone parole nei confronti di Schumacher e aveva criticato la Haas per come lo aveva gestito. È convinto che possa fare bene come terzo pilota: “Contribuirà molto guidando la nostra macchina – riporta Speedweek – perché è in Formula 1 da due anni, conosce le gomme e l’attuale generazione di monoposto. È giovane e ha talento, è un vantaggio averlo con noi. Se gli dai un ambiente sicuro per crescere ulteriormente, può essere un buon pilota e avere il posto fisso“.

Il team principal della Mercedes torna a rimarcare quanto sia importante per Mick avere attorno a sé un ambiente che favorisca la sua maturazione. Forse nel box della Haas non c’era un clima adatto a lui e non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale.

Mick tornerà in F1?

Wolff è sicuro che Schumacher abbia il talento per essere un pilota meritevole della griglia della Formula 1 e non esclude che possa avere una nuova chance nel 2024: “Proprio come abbiamo lasciato andare De Vries a intraprendere la sua carriera, lo stesso potrebbe accadere con Mick. Non sappiamo se con il nostro team o con un altro“.

Il manager austriaco ricorda il caso di Nyck De Vries, per anni terzo pilota Mercedes e che per il 2023 ha ottenuto un posto in F1 con l’AlphaTauri. Al figlio d’arte potrebbe succedere qualcosa di simile, anche se non è scontato che accada già l’anno prossimo. Bisognerà vedere il rendimento degli attuali piloti e capire quale sedile si potrà eventualmente liberare.

Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team