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GP Giappone: Antonelli un'altra pole! E' la cinquantesima per un italiano

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 28 marzo 2026 alle 8:36
Antonelli
Ancora Andrea Antonelli, ancora una pole italiana (la cinquantesima della storia) e solito dominio Mercedes. Ecco com'è andata la qualifica del GP Giappone.
Andrea Kimi Antonelli ha calato la sua seconda Pole Position in carriera in una pista come Suzuka, dove l’abilità del pilota è fondamentale. Antonelli ci regala un’altra bella soddisfazione e vedremo se riuscirà a concretizzare in gara. George Russell scatterà secondo, ma è evidente che il vero sconfitto di questa qualifica, ora davvero deve considerare l’italiano come un vero rivale. Oscar Piastri fa respirare la McLaren e scatterà terzo davanti a Charles Leclerc. Il ferrarista di più non poteva, ma ci ha messo tutto se stesso per azzannare almeno la seconda fila.

Verstappen momento no 

La terza fila vede l’altra McLaren quella di Lando Norris davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. I due britannici proveranno ad entrare nella lotta per il podio, anche se poi con il serbatoio pieno le cose potrebbero variare. Pierre Gasly con la Alpine scatterà settimo davanti ad Isack Hadjar. Hadjar diventa il primo compagno di team a battere Max Verstappen in qualifica in Giappone da quando l’olandese è in Red Bull. La quinta fila vedrà scattare Gabriel Bortoleto con l’AUDI nono e decimo l’MVP della qualifica, Arivid Lindblad. Il pilota della Racing Bulls continua a stupire.
Il dramma sportivo di Max Verstappen continua anche a Suzuka visto che non entra in Q3. L’olandese non va oltre la undicesima casella, lui che in Giappone aveva conquistato le ultime quattro Pole. Vedremo come proverà in gara a recuperare, ad oggi è davvero nera per lui. Olivier Bearman in difficoltà con la Haas tanto da chiudere diciottesimo, questo è il primo weekend difficile per lui in questo 2026. La Aston Martin occuperà tutta l’ultima fila del GP del Giappone ed ormai non ci sono più parole da spendere sulle difficoltà Honda. Fernando Alonso è parso molto tranquillo, forse la felicità della nascita del primo figlio va al disopra di ogni altra cosa.

Griglia di partenza del GP del Giappone

Qualifica

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Foto: social Formula 1
Andrea Antonelli

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