Ancora Andrea Antonelli
, ancora una pole italiana (la cinquantesima della storia) e solito dominio Mercedes. Ecco com'è andata la qualifica del GP Giappone.
Andrea Kimi Antonelli ha calato la sua seconda Pole Position in carriera in una pista come Suzuka, dove
l’abilità del pilota è fondamentale. Antonelli ci regala un’altra bella
soddisfazione e vedremo se riuscirà a concretizzare in gara. George
Russell scatterà secondo, ma è evidente che il vero sconfitto di questa
qualifica, ora davvero deve considerare l’italiano come un vero rivale. Oscar Piastri
fa respirare la McLaren e scatterà terzo davanti a Charles Leclerc. Il ferrarista
di più non poteva, ma ci ha messo tutto se stesso per azzannare almeno la
seconda fila.
Verstappen momento no
La terza fila vede l’altra McLaren
quella di Lando Norris davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. I due britannici
proveranno ad entrare nella lotta per il podio, anche se poi con il serbatoio pieno
le cose potrebbero variare. Pierre Gasly con la Alpine scatterà settimo davanti
ad Isack Hadjar. Hadjar diventa il primo compagno di team a battere Max Verstappen in qualifica
in Giappone da quando l’olandese è in Red Bull. La quinta fila vedrà scattare
Gabriel Bortoleto con l’AUDI nono e decimo l’MVP della qualifica, Arivid Lindblad.
Il pilota della Racing Bulls continua a stupire.
Il dramma sportivo di Max Verstappen
continua
anche a Suzuka visto che non entra in Q3. L’olandese non va oltre la undicesima
casella, lui che in Giappone aveva conquistato le ultime quattro Pole. Vedremo come
proverà in gara a recuperare, ad oggi è davvero nera per lui. Olivier Bearman
in difficoltà con la Haas tanto da chiudere diciottesimo, questo è il primo
weekend difficile per lui in questo 2026. La Aston Martin occuperà tutta l’ultima
fila del GP del Giappone ed ormai non ci sono più parole da spendere sulle
difficoltà Honda. Fernando Alonso è parso molto tranquillo, forse la felicità
della nascita del primo figlio va al disopra di ogni altra cosa.
Griglia
di partenza del GP del Giappone
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Foto: social Formula 1