F1, scossa in Ferrari: David Sanchez rassegna le dimissioni

È bastato un gran premio andato male affinché i tifosi invocassero cambiamenti in casa Ferrari. Il ritardo di competitività enorme rispetto alla Red Bull ha sorpreso. Era chiaro che la scuderia di Milton Keynes fosse ancora la migliore della griglia della F1, però il gap è maggiore di quello atteso.

Il primo cambiamento a Maranello è stato subito servito. Infatti, nelle scorse ore sono arrivate le dimissioni di David Sanchez. Si tratta di una figura molto importante, visto che ricopriva il ruolo di Head of Vehicle Concept. È uno dei padri della F1-75 e della recente SF-23. Dice addio al team dopo oltre dieci anni, era arrivato nell’ottobre 2012.

Ferrari, chi è David Sanchez

Sanchez è un ingegnere francese di origine spagnola. Esperto di aerodinamica, ha fatto parte della squadra di aerodinamici della Renault in F1 tra il 2005 e il 2007. Successivamente si è trasferito in McLaren, dove ha prima ricoperto l’incarico di aerodinamico senior e poi di team leader del reparto.

In Ferrari ha iniziato come Principal Aerodynamicist, poi dall’agosto 2016 è diventato Chief Aerodynamicist e nel febbraio 2019 Head of Aerodynamicist. Dal 2021 è stato promosso Chief Engineering – Vehicle Concept & Performance. È stato un punto di riferimento della scuderia di Maranello soprattutto con Mattia Binotto team principal.

Cosa succederà adesso nel team?

Secondo quanto rivelato da Motorsport.com, adesso Sanchez rispetterà il consueto periodo di gardening leave e poi dovrebbe trasferirsi in una squadra inglese. Non c’è ancora il nome esatto della futura destinazione, però non bisogna escludere un ritorno in McLaren.

Per quanto riguarda la Ferrari, a rimpiazzare l’ingegnere francese adesso ci sarà qualche tecnico interno. Non è semplice reperire nell’immediato rinforzi esterni, visto che sono previsti lunghi periodi di gardening leave per le figure senior delle squadre. Certamente il team principal Frederic Vasseur sarà chiamato a fare delle scelte importanti e ad arricchire un reparto tecnico che oggi non sembra all’altezza di quello Red Bull.

