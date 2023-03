F1, GP di Monza a rischio? Sticchi Damiani lancia un allarme

L’Italia in F1 ha il vanto di ospitare due gran premi, Monza e Imola. Solo gli Stati Uniti ne hanno di più in calendario: Miami, Austin e Las Vegas. Si tratta di appuntamenti che hanno sempre un grande seguito, perché nel nostro Paese c’è tanta passione per questo sport.

I contratti in vigore prevedono che si corra a Monza e a Imola fino al 2025. Tra non molto verrà il momento di parlare di rinnovo. Impossibile immaginare il campionato senza almeno un GP in Italia. Ma recentemente Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, ha lanciato un avvertimento importante: “La storia va sempre ricordata e valorizzata – ha detto a La Stampa – però non deve essere una scusa per non investire. Da Monza e Imola mi aspetto un cambio di marcia a livello di investimenti“. Un messaggio molto chiaro.

F1, GP d’Italia da “salvare”: parla Sticchi Damiani

Domenicali pretende che nei due autodromi italiani vengano effettuati investimenti per ammodernare le strutture, alzando anche la qualità dei servizi. La storia e la tradizione non sono sufficienti per garantirsi un posto nel calendario della F1. I vertici del Circus ricevono tante richieste per nuovi gran premi, quindi è importante adeguarsi a determinati standard qualitativi.

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, ha lanciato un allarme in occasione della presentazione del calendario 2023 dell’Autodromo Nazionale: “Monza deve evolversi per stare al passo con i tempi, ma non possiamo essere lasciati soli a farci carico di tale lavoro. L’ACI ha fatto uno sforzo incredibile, però il nostro bilancio inizia ad avere delle difficoltà. Abbiamo investito 44 milioni in questi anni“.

Lavori in programma all’Autodromo Nazionale di Monza

Sticchi Damiani chiede un aiuto per salvare il Gran Premio d’Italia. Ritiene che l’ACI si stia impegnando già moltissimo e che non possa fare da sola. È fondamentale riuscire a confermare Monza anche dopo il 2025 e va fatto quanto necessario. Sarebbe un grosso danno se fallisse tale operazione.

Intanto, Sticchi Damiani ha annunciato che sono previsti alcuni lavori importanti presso l’Autodromo Nazionale: riasfaltatura della pista, miglioramento dei tre sottopassi esistenti e realizzazione di un quarto, la copertura del paddock club e il rifacimento delle tribune. Si tratta di progetti cruciali e al tempo stesso dispendiosi. La speranza è quella di completarli per il 2024.

Foto: Autodromo Nazionale di Monza