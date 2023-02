F1, Ferrari presenta la SF-23: “L’obiettivo è vincere” – Foto e video

Il giorno tanto atteso da milioni di tifosi è arrivato. La Ferrari ha finalmente presentato la SF-23, macchina con la quale proverà a dare l’assalto al titolo piloti e a quello costruttori in F1.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di poter lottare costantemente per podi e vittorie, dopo un 2022 che gli ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Entrambi si sono preparati al meglio per la nuova stagione e auspicano che a Maranello abbiano fatto bene il loro lavoro nella realizzazione della monoposto.

Tanta curiosità anche di vedere all’opera il nuovo team principal Frederic Vasseur, chiamato a sostituire Mattia Binotto e determinato a riportare il Cavallino Rampante in trionfo. L’ultimo mondiale piloti è del 2007 con Kimi Raikkonen campione, mentre l’ultimo costruttori è del 2008. Un digiuno troppo lungo e che la squadra italiana spera di interrompere.

Ferrari F1, svelata la SF-23: Leclerc e Sainz super motivati

L’evento di presentazione si è svolto a Fiorano, presso il circuito di proprietà della Ferrari. Presenti anche numerosi tifosi. Dopo l’unveiling della SF-23, i piloti sono anche scesi in pista per un breve shakedown. Domani ci sarà il filming-day, mentre il primo e unico test pre-campionato andrà in scena dal 23 al 25 febbraio in Bahrain.

Leclerc ha grande voglia di tornare a gareggiare, ha ben chiaro qual è l’obiettivo: “Non vedo l’ora di iniziare. Il 2022 ha rappresentato un passo avanti rispetto agli anni precedenti, però siamo arrivati secondi. Abbiamo fatto un grande lavoro per risolvere i problemi della scorsa stagione. L’obiettivo è vincere, questo motiva me e tutta la squadra. Non vedo l’ora di guidare e di provare a vincere il Mondiale“.

Sainz ha tutte le intenzioni di essere al livello di Charles: “Finora siamo sempre stati molto vicini. Io cerco di essere più veloce di lui e lui prova ad esserlo più di me. Facciamo lo stesso quando guidiamo le macchine stradali. Abbiamo grande rispetto reciproco e ci spingiamo a vicenda“.

Non potevano mancare le dichiarazioni di Vasseur, determinato ad avere successo alla guida del team e che ribadisce la mancanza di gerarchie iniziale tra i piloti: “La cosa importante è avere la Ferrari al primo posto. Spingeremo per entrambi i piloti allo stesso modo e vedremo cosa succederà. Il nostro obiettivo è vincere. Avverto che c’è orgoglio per il grande lavoro che è stato fatto e questo motiva tutti“.

4 Immagini

1 di 4

2 di 4

3 di 4

4 di 4 ‘