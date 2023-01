F1 2023: team, piloti, calendario test e gare

Lo scorso campionato di F1 è stato dominato dalla Red Bull e c’è curiosità di vedere se nel 2023 i rapporti di forza cambieranno. Ci sono grandi aspettative sulla Ferrari, che aveva iniziato il 2022 in maniera molto promettente e poi si è persa per vari motivi. Da non sottovalutare, ovviamente, la Mercedes.

Sarà interessante vedere anche se Alpine e McLaren, rispettivamente quarta e quinta nella scorsa classifica costruttori, saranno in grado di avvicinarsi ai tre top team o se continueranno a lottare tra loro. Magari con l’aggiunta di Aston Martin, che sta investendo tanto per diventare più competitiva. Da seguire pure il confronto tra le altre squadre, determinate a non essere il fanalino di coda della griglia della Formula 1.

F1 2023: tutti i team e piloti del campionato

I team in pista nel 2023 saranno gli stessi dello scorso anno, anche se per il futuro si parla di possibili nuove entrate (Andretti Autosport e Panthera Asia). Invece, ci sono delle novità per quanto riguarda i piloti tra cambi di scuderia, rientri e volti nuovi.

Sicuramente la principale è il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin, dove ha sostituto Sebastian Vettel. Il suo posto in Alpine è stato preso da Pierre Gasly, a sua volta rimpiazzato in AlphaTauri da Nyck De Vries. Due debuttanti assoluti sono Oscar Piastri (McLaren) e Logan Sargeant (Williams). Il 35enne Nico Hulkenberg, invece, torna pilota titolare in F1 grazie alla Haas. Sostituisce Mick Schumacher, ora driver di riserva Mercedes.

Red Bull: Max Verstappen – Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc – Carlos Sainz

Mercedes: George Russell – Lewis Hamilton

Alpine: Esteban Ocon – Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Bottas – Guanyu Zhou

Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Haas: Kevin Magnussen – Nico Hulkenberg

AlphaTauri: Yuki Tsunoda – Nyck De Vries

Williams: Alexander Albon – Logan Sargeant

Formula 1 2023: il calendario di test e gare

Per contenere un po’ i costi, la F1 nel 2023 affronterà un unico test pre-campionato. Dal 23 al 25 febbraio team e piloti saranno in azione in Bahrain, sede anche della prima gara del campionato. Il calendario prevede un totale di 23 gran premi, dato che è stata ufficialmente confermata l’assenza della Cina a causa delle restrizioni anti-Covid che ostacolano il normale svolgimento dell’evento.

Una novità importante è senza dubbio la presenza di Las Vegas, che ospita il terzo GP negli Stati Uniti dopo Miami e Austin. Si rivede anche il Qatar, che aveva già ospitato una gara nel 2021 e che nel frattempo ha lavorato per ammodernare il circuito. Altra cosa da segnalare: le Sprint passano da tre a sei.

23-25 febbraio: test pre-campionato in Bahrain

3-5 marzo: GP Bahrain – Sakhir

17-19 marzo: GP Arabia Saudita – Gedda

31 marzo-2 aprile: GP Australia – Melbourne

28-30 aprile: GP Azerbaigian – Baku *

5-7 maggio: GP Miami – Miami

19-21 maggio: GP Emilia-Romagna – Imola

26-28 maggio: GP Monaco – Monte Carlo

2-4 giugno: GP Spagna – Montmelò

16-18 giugno: GP Canada – Montreal

30 giugno-2 luglio: GP Austria – Spielberg *

7-9 luglio: GP Gran Bretagna – Silverstone

21-23 luglio: GP Ungheria – Mogyorod

28-30 luglio: GP Belgio – Spa-Francorchamps *

25-27 agosto: GP Olanda – Zandvoort

1-3 settembre: GP Italia – Monza

15-17 settembre: GP Singapore – Marina Bay

22-24 settembre: GP Giappone – Suzuka

6-8 ottobre: GP Qatar – Losail *

20-22 ottobre – GP Stati Uniti – Austin *

27-29 ottobre – GP Messico – Città del Messico

3-5 novembre – GP Brasile – San Paolo *

16-18 novembre – GP Las Vegas – Las Vegas

24-26 novembre – GP Abu Dhabi – Yas Marina

*Presente la Sprint: qualifiche anticipate al venerdì e gara breve al sabato.

Calendario presentazioni dei team

Ovviamente, prima del test ogni scuderia svolgerà la rituale presentazione. Un evento sempre molto atteso da media e tifosi, comunque consapevoli che quella rivelata non sarà esattamente la versione definitiva della macchina che poi vedremo in pista. I primi a mostrarsi saranno i campioni del mondo in carica della Red Bull.

3 febbraio: Red Bull

6 febbraio: Williams

11 febbraio: AlphaTauri

13 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: McLaren

14 febbraio: Ferrari

15 febbraio: Mercedes

16 febbraio: Alpine

Da confermare Alfa Romeo e Haas