Guintoli, Black e Masson i piloti Yoshimura SERT 2023

Una “silly-season” del Mondiale Endurance FIM EWC ricca di colpi di scena. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda lo squadrone Yoshimura SERT Motul. Ufficializzato l’impegno, sempre con Suzuki, per la stagione 2023, in data odierna è stata comunicata la line-up di piloti. Con una sorpresa: accanto ai riconfermatissimi Sylvain Guintoli e Gregg Black, si registrerà il ritorno in squadra di Etienne Masson.

VIA WATANABE DA YOSHIMURA SERT

Una sorpresa, per l’appunto, in quanto nelle scorse settimane a chi di dovere era già stato comunicato il rinnovo con Kazuki Watanabe. Tuttavia il motociclismo giapponese, proprio negli ultimi giorni, ha preso la decisione di lasciare Yoshimura dopo 5 anni trascorsi insieme. Il tutto per intraprendere un progetto analogo con un costruttore concorrente.

IL RITORNO DI ETIENNE MASSON

Senza Watanabe, Yoshimura SERT Motul ha deciso di richiamare all’ovile Etienne Masson. Con la SERT che fu tre volte Campione del Mondo Endurance (2015, 2016, 2019/2020), il motociclista francese tornerà in squadra dopo il burrascoso divorzio di fine 2020. All’epoca, per far spazio a Sylvain Guintoli voluto da Yoshimura e con Xavier Simeon forte di un contratto biennale (2020-2021), Damien Saulnier gli preferì Gregg Black. Nonostante una pregressa riconferma verbale, chiaramente antecedente l’accordo con Yoshimura.

SQUADRONE YOSHIMURA SERT

All’insegna di “scordiamoci il passato“, Etienne Masson tornerà così “a casa“, per quanto con una SERT rivoluzionata e con Yoshi a tenere le redini del gioco. Rispetto al passato dovrà tuttavia adattarsi agli pneumatici Bridgestone e ritrovare il feeling con la GSX-R 1000 #12 dopo due anni trascorsi tra ERC Ducati (2021) e Kawasaki SRC (2022).