Tetsuya Harada ritorna nel mondo delle corse: sarà presente alla 8 ore di Suzuka 2020 da Team Manager di Zaif NCXX Racing.

Un Campione del Mondo al muretto box della 8 ore di Suzuka. Alla 43esima edizione della “gara delle gare” in programma il 19 luglio prossimo, il motociclismo riabbraccerà Tetsuya Harada. L’iridato 1993 della classe 250cc, ritiratosi dall’attività agonistica nel 2002, tornerà nel paddock da Team Manager di Zaif NCXX Racing, squadra attesa protagonista della classe Superstock.

HARADA RITORNA NEL MOTOCICLISMO

Appeso il casco al chiodo nel 2002 dopo l’esperienza con la Honda NSR500 del team Pramac, di recente Harada è tornato al suo primo amore. Nel 2018 a Motegi provò la Energica in prefigurazione MotoE, per poi disputare nei mesi scorsi addirittura una gara a Tsukuba con una Suzuki RG500 Gamma iscritta alla classe Zero-1 nell’ambito della celebre kermesse “Taste of Tsukuba“. Icona della quarto di litro, Harada offrirà il proprio servizio ad una squadra ormai da diversi anni impegnata con successo alla 8 ore di Suzuka.

TEAM MANAGER

Prossimo a compiere 50 anni, Tetsuya Harada aveva fatto visita nel paddock alla 8 ore di Suzuka 2019. Una circostanza dove l’incontro con Tsutomu Iwamuro, responsabile di NCXX Racing, ha scaturito questo accordo per l’edizione 2020. Tetsuya sarà Team Manager della squadra che nel 2018 era riuscita ad assicurarsi la vittoria alla 8 ore di classe Superstock. Solitamente presente con due R1, tra gli altri NCXX Racing schiera il 53enne Toshiki Kunimatsu, con 31 partecipazioni (la prima del 1990) recordman di presenze alla 8 ore dell’ottovolante.

LE PAROLE DI HARADA

“Da pilota in attività più volte sono stato vicino a correre la 8 ore di Suzuka, ma in quel periodo volevo concentrarmi sull’impegno in 250cc“, afferma Tetsuya Harada. “Recentemente ho ricevuto una proposta dal team NCXX Racing che voleva coinvolgermi nel loro progetto. Si tratta di una squadra che, ogni anno, lotta per il podio alla 8 ore. Farò del mio meglio per consentire a tutto il team di ripetere questi risultati.”