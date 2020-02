Maco Racing Team con un rinnovato trio per Le Mans

Il Maco Racing Team si rinnova per la 24 ore di Le Mans 2020 del FIM EWC: accanto a James Ellison correranno Enzo Boulom e Stefan Hill.

Il Maco Racing Team di Martin Kuzma è una delle squadre ormai presenza fissa del Mondiale Endurance. Dalla 24 ore di Oschersleben del 2003 impegnato nelle competizioni motociclistiche di durata, nonostante diverse problematiche registratesi nell’ultimo periodo ha trovato finanziatori per proseguire l’impegno FIM EWC. Grazie all’apporto del nuovo main sponsor OMEGA ed il recente quarto posto conseguito al Bol d’Or, la R1 #14 si rivedrà al via nel prosieguo della stagione 2019/2020, con rinnovate ambizioni.

NUOVI PILOTI

Per la 24 ore di Le Mans del 18/19 aprile prossimi, Maco Racing Team scenderà in pista con un rinnovato trio di piloti. Accanto a James Ellison, prossimamente impegnato anche alla North West 200, sono stati ingaggiati due ormai ex-protagonisti della classe Superstock. Da una parte Enzo Boulom, non riconfermato in Kawasaki Louit Moto, dall’altra Stefan Hill, con Moto Ain in trionfo nella Coppa del Mondo di categoria 2018/2019.

MISSIONE PODIO

Per OMEGA Maco Racing Team l’obiettivo è di tornare a riconquistare un podio che manca ormai dalla 8 ore di Oschersleben 2017. Parallelamente alla classifica assoluta, la compagine slovacca strizza l’occhio alla graduatoria dei Team Indipendenti, cercando di migliorare l’attuale quinta posizione provvisoria.