James Ellison debutterà alla North West 200

Conclusa la parentesi nel BSB, James Ellison debutterà quest'anno alla North West 200 parallelamente ai suoi impegni nel Mondiale Endurance FIM EWC.

A 39 anni compiuti per James Ellison si prospetta una nuova sfida. Il vice-Campione 2009 del British Superbike esordirà quest’anno alla North West 200, traguardo inseguito da diverso tempo dall’ex pilota della MotoGP. Conclusa la prolungata militanza nel BSB, il due volte Campione Europeo Superstock 1000 sarà al via della grande classica del Triangle con una Suzuki GSX-R 1000 preparata dal team/concessionario Powerslide Motorcycles

BASTA BSB

Ellison, che ha sempre manifestato l’intenzione di correre alla NW200, ha potuto coronare questo sogno soltanto in questa stagione. Congedatosi dal BSB dopo un problematico 2019 dove è passato tra tre moto e team (Smiths BMW, Bike Devil MV Agusta e OMG Suzuki), l’ex iridato Endurance adesso avrà modo di debuttare nelle corse su strada. La North West 200 da sempre vede tanti big del BSB protagonisti a cominciare da Glenn Irwin o, nel 2019, di Richard Cooper subito in evidenza da newcomer.

ENDURANCE

Contestualmente a questo impegno alla North West 200, James Ellison affronterà anche i restanti round del Mondiale Endurance FIM EWC 2019/2020. Come già accaduto lo scorso mese di luglio per la 8 ore di Suzuka, l’esperto pilota britannico correrà con Omega Maco Racing Team. Nell’Endurance si era laureato Campione del Mondo nel recente passato con il team Phase One.