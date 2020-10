Nasce il team Yoshimura SERT Motul per il FIM EWC 2021

Svolta epocale nel Mondiale Endurance FIM EWC: nasce il team Yoshimura SERT Motul, fusione tra la squadra 16 volte Campione del Mondo e Yoshimura.

Una svolta epocale, quasi un “colpo di stato”. La stagione 2021 del Mondiale Endurance FIM EWC vedrà al via il team Yoshimura SERT Motul, “fusione” tra la squadra 16 volte Campione del Mondo della specialità e la gloriosa engineering nipponica. Con il #1 ben in vista sulla (perlopiù rossa…) GSX-R 1000, l’unione di intenti tra Yoshimura e la SERT ha prodotto la nascita di una struttura ambiziosa, desiderosa di conquistare il titolo mondiale 2021.

YOSHIMURA SERT

La SERT, acronimo di Suzuki Endurance Racing Team, che tutti conosciamo di fatto non c’è più. Dalla 24 ore di Le Mans del 17-18 aprile prossimi, la compagine regina della specialità di fatto passerà in secondo piano rispetto a Yoshimura. Nella conferenza stampa “digitale” tenutasi tra Le Mans (base operativa SERT) e Suzuka (dov’è impegnata Yoshimura nell’All Japan Superbike), il massimo responsabile di Suzuki Racing Shinichi Sahara ha dato la sua benedizione a questo progetto. L’unveiling della moto, con il rosso predominante e la sostanziale scomparsa del blu SERT, testimonia la rivoluzione concretizzatasi in quest’ultimo periodo.

NUOVO ORGANIGRAMMA

Questo accordo non sancisce una partnership tra le parti, bensì una sostanziale fusione. Inevitabilmente cambia anche l’organigramma della squadra, oggi riconosciuta come Yoshimura SERT Motul. Damien Saulnier, responsabile SERT e successore di Dominique Meliand dall’agosto 2019, assumerà il ruolo di Team Manager “operativo” sui campi di gara. Yohei Kato, nipote di Hideo “Pop” Yoshimura, sarà invece il Team Director, nelle gerarchie un gradino sopra proprio a Saulnier. In sostanza alla (ex) SERT spetteranno ruoli operativi-gestionali in pista, ma tutto l’aspetto tecnico e commerciale sarà di esclusiva competenza di Yoshimura. Lo testimonia inoltre la scelta delle Bridgestone dopo un ventennio di sodalizio della SERT con Dunlop, oltre che la scelta dei piloti. In attesa dell’ufficialità, accanto ai riconfermati Gregg Black e Xavier Simeon correrà Sylvain Guintoli, voluto da Yoshimura e Suzuki a scapito del tri-Campione del Mondo EWC Etienne Masson.

La nostra diretta dell’annuncio Yoshimura SERT Motul per il FIM EWC 2021