Conferenza FIM EWC da Suzuka e Le Mans in diretta

Due leggendarie squadre dell'Endurance insieme per il FIM EWC 2021: il clamoroso annuncio in diretta su Corsedimoto sabato dalle 9:50.

Per il Mondiale Endurance FIM EWC si tratterà di una giornata storica. Sabato 31 ottobre, a partire dalle 10:00, nel corso di una conferenza stampa “digitale” due leggendarie squadre delle corse motociclistiche di durata annunceranno la loro partnership (e anche qualcosa di più…) per la stagione 2021.

Senza anticipare nulla, si tratterà di un evento storico per il Mondiale Endurance. Dalle rispettive basi operative di Le Mans e Suzuka, due gloriose realtà dell’EWC uniranno le loro forze, sancendo una svolta epocale.

Questa speciale conferenza sarà trasmessa in diretta su tutti gli account ufficiali del FIM EWC, ma non solo. Corsedimoto, sulla propria pagina Facebook e su www.corsedimoto.com, coprirà l’evento in live streaming a partire dalle 9:50.

In conduzione Alessio Piana con ospite Jacopo Zizza per commentare un annuncio senza precedenti nella storia del FIM EWC.