Il Team Kawasaki SRC rinnova la fiducia a David Checa, Erwan Nigon e Jeremy Guarnoni con la novità 2021 rappresentata dall'accordo con Dunlop.

Continuità per quanto concerne la line-up di piloti, cambiamenti importanti da un punto di vista squisitamente tecnico. Il Team Kawasaki SRC, Campione del Mondo Endurance 2018/2019, darà nuovamente l’assalto al titolo FIM EWC 2021 con qualche novità. Se i piloti titolari Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon e David Checa trovano conferma, il principale cambiamento riguarderà il passaggio alle gomme Dunlop.

CAMPIONI DEL MONDO

La storia del Team Kawasaki SRC è tutta da raccontare. Ex-meccanico di successo, dal 2009 Gilles Stafler si è preso carico dell’impegno Kawasaki France nell’Endurance con una propria struttura, passata dalla denominazione di GSR a SRC. Dopo successi continui alle 24 ore di Le Mans e Bol d’Or, la stagione 2018/2019 ha visto la conquista del titolo iridato in maniera… rocambolesca. Vuoi per il finale della 8 ore di Suzuka, vuoi soprattutto per il fatto che la squadra non doveva presenziare a tutti gli eventi previsti dal calendario (qui l’articolo dedicato).

2020

Con la conquista del titolo iridato, finalmente la compagine di Gilles Stafler ha trovato il budget garantito per tutta una stagione, grazie anche alla partnership con TRICKSTAR. Tuttavia, la stagione 2019/2020 ha presentato più insidie del previsto: il celebre “falò” del Bol d’Or, i problemi di salute di Gilles Stafler e, nel marzo 2020, il disimpegno di Pirelli dall’Endurance. Partner nelle precedenti 10 stagioni, SRC Kawasaki ha dovuto trovare un altro fornitore degli pneumatici, individuato in Michelin.

MATRIMONIO CON DUNLOP

La collaborazione con il Bibendum, tuttavia, si è conclusa dopo sole due gare e con all’attivo il secondo posto alla 24 ore di Le Mans 2020. Per tutta la stagione 2021, Kawasaki SRC correrà come squadra di riferimento Dunlop insieme a BMW Motorrad World Endurance. L’azienda anglo-giapponese, persa la SERT (Yoshimura), supporterà come team ufficiale SRC, mentre Michelin nella EWC potrà fare affidamento su ERC Ducati e Moto Ain Yamaha.

VECCHIA ZX-10RR

Dunlop sarà di fatto l’unica novità per Kawasaki SRC per la 24 ore di Le Mans del 17-18 aprile prossimi. Come detto, il trio di piloti artefici del successo mondiale 2018/2019 hanno trovato conferma, così come non vi sarà il debutto della nuova Ninja ZX-10RR. A Le Mans e, presumibilmente, per gran parte della stagione, si continuerà con il “vecchio” modello…