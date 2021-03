MotoGP, Mike Leitner: “Petrucci è grande, per noi una bella sfida”

Mike Leitner fa il punto per quanto riguarda i test per KTM. Tante aree considerate, l'arrivo di Petrucci, il motore 2021. "Saremo molto occupati in questi giorni."





Come tutti, anche la truppa KTM ha avuto il suo bel da fare nel corso dei test MotoGP a Losail (qui il resoconto). Assente Kallio per infortunio, ma la casa austriaca ha potuto contare sul lavoro di Dani Pedrosa, oltre che di tutti i titolari tra team factory e Tech3. Miguel Oliveira era alla prima uscita con i nuovi colori, idem per il nuovo arrivato Danilo Petrucci accanto ad Iker Lecuona, non sono mancate un paio di cadute per Brad Binder. Tanti test su varie novità, soprattutto col collaudatore spagnolo.

“Abbiamo lavorato su un po’ tutti gli aspetti della moto” ha dichiarato Mike Leitner ai microfoni di motogp.com. “Aerodinamica, chassis, motore… Tutte cose che ci terranno molto occupati in questi giorni.” Come detto, è arrivato Petrucci, un pilota dalla corporatura importante rispetto agli altri tre ragazzi KTM ed ai tester. “Sì, per noi sarà una bella sfida far sì che si senta comodo su questa moto” ha ammesso Leitner. “Il suo obiettivo dev’essere trovare un buon setting, ma siamo sicuri che troveremo un modo anche per lui.” Da ricordare poi che KTM ha perso le concessioni l’anno scorso con le vittorie di Binder e Oliveira, più i podi di Espargaró.

“Ora siamo nella stessa situazione degli altri” ha sottolineato Leitner. “Dobbiamo scegliere il motore prima del round inaugurale. Non ne avremo più nove ma sette, e siamo al lavoro per un motore competitivo e duraturo. Non cerchiamo migliori prestazioni, ma pensiamo solo a non avere problemi nel corso della stagione.” A differenza degli altri però, hanno potuto lavorare sullo sviluppo di un motore 2021. “Noi abbiamo perso le concessioni l’anno scorso, gli altri avevano già disputato il 2020 senza concessioni. Noi non avevamo il tempo di adattarci velocemente alle nuove regole, ma l’abbiamo fatto durante l’inverno. Ora avremo le stesse regolamentazioni degli altri.”

