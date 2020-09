Kawasaki Louit Moto 33 non sarà al via della 12h Estoril

Il Team 33 Coyote Louit Moto Kawasaki, protagonista della classe Superstock del FIM EWC con i nostri Gamarino e Manfredi, non sarà presente ad Estoril per l'ultimo appuntamento stagionale.

Trasferta impegnativa da un punto di vista logistico, la 12 ore di Estoril del Mondiale Endurance in programma il prossimo 26 settembre rischia di vedere uno schieramento di partenza ridotto al lumicino. Vuoi per i costi derivanti dal dover viaggiare fino al Portogallo, vuoi per il semplice fatto che diverse squadre correrebbero senza più obiettivi di classifica. Tra queste figura il Team 33 Coyote Louit Moto, squadra di riferimento Kawasaki della classe Superstock, la quale non sarà della partita in Portogallo per l’ultimo round stagionale.

DOPPIA POLE

Annoverando nell’equipaggio titolari i nostri (velocissimi) Kevin Manfredi e Christian Gamarino, lo “Junior Team” Kawasaki della Stock ha messo in mostra un gran bel potenziale velocistico negli ultimi anni. Attenendoci alla stagione 2019/2020, la Ninja ZX-10RR #33 è scattata dalla pole al Bol d’Or e, più recentemente, alla 24 Heures Motos Le Mans, con legittime aspirazioni da primato anche in gara. Per una serie di vicissitudini e disavventure, il team Kawasaki Louit Moto finora non ha raccolto risultati in linea con il proprio potenziale tecnico e sportivo, line-up di piloti in primis.

CLASSIFICA

Complici una serie di cadute (due in gara a firma del neo-acquisto Kyle Smith), anche alla 24 ore di Le Mans la Kawasaki #33 ha concluso giù dal podio, ritrovandosi matematicamente estromessa dalla corsa alla Coppa del Mondo Superstock con un round d’anticipo. Senza più obiettivi di classifica, con il pensiero già rivolto ad un ambizioso 2021, la squadra di Frederic Louit non sarà pertanto al via della 12 ore di Estoril, rimandando l’appuntamento all’anno venturo.

ASSENTI DI LUSSO

Il Team 33 Coyote Louit Moto sarà pertanto un assente di lusso dal gran finale della stagione 2019/2020. Un peccato non vedere con la ZX-10RR #33 i nostri Christian Gamarino e Kevin Manfredi, i quali avranno tuttavia altri impegni nel prosieguo di questo 2020. Gamarino a Vallelunga si presenterà il prossimo mese di ottobre da capo-classifica del National Trophy 1000 con il team NB Racing Technology, mentre Manfredi è ormai presenza fissa e competitiva dell’Europeo Supersport integrato nel contesto del Mondiale di categoria con i colori Altogo Racing.