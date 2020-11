F.C.C. TSR Honda verso il FIM EWC 2021 con Yuki Takahashi

F.C.C. TSR Honda all'assalto del titolo mondiale 2021 del FIM EWC con la novità Yuki Takahashi, affiancherà i riconfermati Josh Hook e Mike Di Meglio.

Trascorsa una settimana esatta dall’annuncio Yoshimura SERT, prevedibilmente è arrivata la risposta di F.C.C. TSR Honda. Nel corso di una (lunga…) conferenza stampa tenutasi presso il Welcome Plaza Aoyama di Tokyo, il titolare e Team Manager Masakazu Fujii ha illustrato i programmi sportivi inerenti il Mondiale Endurance FIM EWC 2021 e la nuova line-up di piloti. Accanto ai riconfermati Josh Hook e Mike Di Meglio, in sella alla Honda CBR 1000RR-R #5 vittoriosa alla 24 Heures Motos 2020 correrà Yuki Takahashi, di ritorno a tempo pieno in un Campionato del Mondo.

AMBIZIONI 2021

Prima ed unica squadra giapponese a laurearsi Campione del Mondo Enduro (2017/2018) ed a vincere la 24 ore motociclistica di Le Mans (2018 e 2020) oltre che il Bol d’Or (2018), F.C.C. TSR Honda per l’anno venturo punta a riconquistare il #1. Con la nuova CBR 1000RR-R affermatasi subito nelle corse motociclistiche di durata con l’affermazione di Le Mans ed il podio alla 12 ore di Estoril, Technical Sports Racing proseguirà l’impegno nel FIM EWC intrapreso a tempo pieno a partire dalla stagione 2016. Rafforzato il sodalizio con Honda France, F.C.C. TSR potrà contare su due “antenne” europee: una per l’appunto in Francia a Parigi ed una in Catalogna, grazie alla struttura logistica affidata a Bruno Performance.

NUOVA LINE-UP

Questo consentirà alla squadra di poter effettuare test sia in Giappone che in Europa nei prossimi mesi, preparandosi nel miglior modo possibile ai 4-5 eventi previsti dal calendario 2021. Per una stagione che scatterà il 17-18 aprile prossimi con la 24 Heures Motos Le Mans, F.C.C. TSR Honda France si presenterà con una line-up di piloti parzialmente rinnovata. Confermata la fiducia a Josh Hook (parte della squadra di fatto sin dal 2015) e Mike Di Meglio (con Honda TSR dal Bol d’Or 2018), come terzo pilota è stato ingaggiato Yuki Takahashi in sostituzione di Freddy Foray.

YUKI TAKAHASHI

Pilota dai trascorsi nel Motomondiale con 3 vittorie all’attivo tra 250 e Moto2, Yuki Takahashi è stato fortemente voluto per due ragioni. Da una parte la volontà del team di tornare a schierare un pilota giapponese, dall’altra per le buone impressioni ricavate dai test da lui stesso effettuati con la nuova Fireblade SC82 a Suzuka l’estate scorsa. Takahashi in passato ha già corso con F.C.C. TSR Honda alla 8 ore di Suzuka 2010 e, per quanto da diversi anni non corra in Europa, resta tuttora un pilota di successo in madrepatria. Settimana scorsa si è infatti laureato primo Campione All Japan ST1000 (Superstock) della storia in sella ad una CBR del team JapanPost Honda Dream T.Pro Innovation, quarto titolo nazionale in carriera dopo i precedenti tra le 250 e Moto2.

STORIA

F.C.C. TSR Honda resta una delle squadre di maggior successo del motociclismo internazionale. La sua genesi inoltre è strettamente legata alla casa dell’ala dorata ed alla costruzione del circuito di Suzuka. Teruyoshi Fujii, tra i primi piloti ufficiali Honda, una volta congedatosi dall’attività agonistica doveva decidere cosa fare “da grande”. Amico di Soichiro Honda, ricevette nei primi anni ’60 una proposta irrinunciabile. “Ci serve una squadra ufficiale nell’All Japan: potresti occupartene tu?“. Risposta affermativa, ma con una raccomandazione. “Devi trasferirti nella Prefettura di Mie dove sto costruendo un tracciato“. Soichiro Honda si riferiva al circuito di Suzuka, inaugurato nel 1962. Un anno più tardi, Teruyoshi Fujii mantenne la sua promessa dando vita a TS, acronimo di Technical Sports. Nasce così una delle prime squadre ufficiali Honda in Giappone, diventata TSR con suo figlio Masakazu Fujii al timone di comando. Una realtà che ha conquistato 3 vittorie alla 8 ore di Suzuka (2006, 2011, 2012), 2 alla 24 ore di Le Mans (2018 e 2020) ed il titolo Mondiale Endurance 2017-2018. Andando a caccia del bis per l’anno venturo…

Foto Racing Autoby